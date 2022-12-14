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歲末慶佳節 北卡三角免費燈光秀

記者王明心／北卡羅來納州報導
Hemby家的庭院有數千盞燈、70多個吹氣擺設，和室外火車。(記者王明心／攝影)
Hemby家的庭院有數千盞燈、70多個吹氣擺設，和室外火車。(記者王明心／攝影)

歲末時分，許多北卡三角地區居民在庭院布置了耀眼的燈光展示。以下是新聞與觀察家收集的一些精彩住家燈光秀，民眾可免費觀賞：

▪ Piper彩燈：Piper家族是美國廣播公司(ABC)「聖誕彩燈大戰」前贏家。以得來速(drive through)方式進行，歡迎民眾捐款以支付電費。至1月1日止，下午5時30分至9時。地點：5725 Fixit Shop Road, Wake Forest。臉書：shorturl.at/MTY24。

▪ Rogers家族彩燈：主辦者歡迎捐款，以幫助找到脊髓性肌肉萎縮的治療方式。至12月31日，地點：700 Bay Bouquet Lane, Apex，臉書：shorturl.at/jmQY7。

▪ Gebhardt家庭燈光：即日起每晚5時30分開始。地點：1033 Hortons Creek, Cary，臉書：shorturl.at/cpA28。

▪ Happyland聖誕彩燈：另個「聖誕彩燈大戰」得主。至聖誕節止，地點：5504 Huntingwood Drive, Raleigh。

▪ Sleepy Creek燈光秀：其巨石陣也曾被「聖誕彩燈大戰」特別介紹。地點：8501 Sleepy Creek Dr., Raleigh。

▪ Abbey Lane燈：地點：2216 Abbey Lane, Raleigh。

▪ Lake Myra聖誕燈飾：彩燈秀持續約25分鐘。至12月31日止，晚間5時30分至10時，地點：10 S. Cypress St, Wendel，臉書：shorturl.at/klmT9。

▪ Holt Road燈光秀：遊客可開車環遊巨大庭院欣賞燈光。至12月26日止，地點：1012 Holt Road, Apex，臉書：shorturl.at/eKLOU。

▪ Sharon教會燈光秀：表演達30分鐘，與9首歌曲同步。至1月8日止，地點：West Cedar Avenue, Wake Forest，臉書：shorturl.at/mnVX0。

▪ Bradshaw佳節燈光秀：至1月1日止，地點：1712 Horton Road, Knightdale。

▪ 老時光聖誕燈飾展：表演長達45分鐘，至聖誕節止，下午4時至9時，地點：1401 Valley Dr, Raleigh。

▪ Hemby家佳節：包含數千盞燈、70多個吹氣擺設，和室外火車，至12月23日止，地點：1001 Hemby Ridge Ln, Morrisville。他們也為貧困家庭收集新舊衣服。

欲知更多三角地區免費燈光秀資訊，可上網：shorturl.at/BDE78。

遊客可開車環遊Holt Road的巨大庭院視覺燈光秀。(記者王明心／攝影)
遊客可開車環遊Holt Road的巨大庭院視覺燈光秀。(記者王明心／攝影)

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