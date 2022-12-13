車輪磨損 亞城輕軌電車停駛

由於安全考量，MARTA現已暫停所有亞特蘭大輕軌電車的營運。(MARTA臉書)

因安全考慮，MARTA已暫停所有亞特蘭大 輕軌電車(Atlanta Streetcar)的營運，最快要到明年初才會恢復。

此次問題是由於有四輛輕軌電車的車輪磨損，導致車輪不平衡，並使軌道周圍的混凝土變質。

MARTA目前正提供載客接駁車以提供替代服務，直到輕軌電車的問題解決為止。根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，自問題發現起，輕軌電車相關乘客量已從每周約3500人下降到約600人。

該機構8日通知董事會，修理車輪和其他工作將花費約740萬元。

八年前，亞特蘭大在市中心開通了此一長2.7哩長的公交線路，最初廣受好評，吸引了大批民眾使用免費服務，但一開始收費，乘客數量急劇下降。

輕軌電車還有其他問題。因為它沒有自己的通行權，經常造成塞車，有時還造成交通事故。

MARTA於2018年接管了亞城的輕軌電車，並計畫在未來幾年將其擴展到龐塞城市場(Ponce City Market)。該機構表示，將線路擴展到新地區將增加客流量。 MARTA和亞特蘭大計畫採取其他措施，例如限制沿線停車，來改善現有輕軌電車的營運。

MARTA希望輕軌電車能在3月底前恢復服務。