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瓊斯溪扶輪社 時裝秀暨慈善募款

【亞特蘭大訊】
當天的重量級贊助商。左起主持人Nicole Washington、Otogenetics Corp.董事長Ping Chen、Emory瓊斯溪醫院CEO Marilyn Margolis，及活動總策畫、Awesome Team董事長邱婷蘭。(汪君璧／攝影)
當天的重量級贊助商。左起主持人Nicole Washington、Otogenetics Corp.董事長Ping Chen、Emory瓊斯溪醫院CEO Marilyn Margolis，及活動總策畫、Awesome Team董事長邱婷蘭。(汪君璧／攝影)

歲末將至，由北富頓郡瓊斯溪扶輪社(Rotary Johns Creek-North Fulton Club)主辦，Awesome Team協辦的國際時裝秀暨下午茶慈善活動日前在Standard Club舉辦。當天活動旨在為喬治亞州學生金融委員會(Georgia Student Finance Commission)提高知名度和籌集資金。該委員會是全美最成功的州政府學生獎助金管理團體之一，通過各種助學金、貸款和獎學金來幫助學生抵消高等教育的成本。

男士們身穿喜氣的衣服走秀亮相。左為扶輪社前主席Bob MacDanld，右為退休...
男士們身穿喜氣的衣服走秀亮相。左為扶輪社前主席Bob MacDanld，右為退休警察Brian Waver。(汪君璧／攝影)

當天活動由扶輪社新當選會長華盛頓(Nicole Washington)主持，到場嘉賓包括了瓊斯溪市市長布拉德貝里(John Bradberry)和亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉等。當天席開19桌，約有200多位賓客著正式服裝亮麗參加。

模特兒身著極具特色的新裝亮相。(汪君璧／攝影)
模特兒身著極具特色的新裝亮相。(汪君璧／攝影)

活動共分為三部分：摸彩抽獎，優雅品茶，和國際時裝秀。此次時裝秀的亮點之一是珠寶由來自台灣設計師許淑晶(Catherine Hsu)贊助，而上台的業餘模特兒大多是扶輪社會員，包括兩位歷任會長、退休警察、財務主管、醫院護士長、房產經紀人、律師、化妝師、生物科技創辦人和學生等。走秀模特兒身穿色彩奪目的中國式服裝，配上許淑晶的亮眼華麗珠寶；另外模特兒手上的配件包括有黑色羽毛扇，紅色大燈籠，大金元寶，象徵新年的金兔子等，宛如中國新年一般喜氣熱鬧。

一位模特兒手捧金兔迎接新年。(汪君璧／攝影)
一位模特兒手捧金兔迎接新年。(汪君璧／攝影)

摸彩活動獎品豐富，許多賓客自掏腰包購買更多摸彩卷，也因此幫喬州學生金融委員會募得更多資金。其中一位得大獎的小妹妹當天正好生日，台上台下賓客一起為她唱歌慶生；最後的大獎55吋大電視則被青少年志工抱走。(汪君璧)

北富頓郡瓊斯溪扶輪社日前舉辦國際時裝秀暨下午茶慈善活動，約有200多人參加。(汪...
北富頓郡瓊斯溪扶輪社日前舉辦國際時裝秀暨下午茶慈善活動，約有200多人參加。(汪君璧／攝影)

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