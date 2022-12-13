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喬州燃油稅停徵 再延至1月10日

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州州長坎普宣布，再將該州汽車燃料稅的暫停期間延長至1月10日。(美聯社)
喬州州長坎普宣布，再將該州汽車燃料稅的暫停期間延長至1月10日。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp) 8日宣布再將該州汽車燃料稅的暫停徵收期間延長一個月，他表示希望幫助仍在與通貨膨脹抗爭的家庭，抵消他們的生活及假期支出。

在贏得連任一個月後，坎普簽署了一項命令，在1月10日之前繼續停徵每加侖29.1分的稅款。

自3月起開始停徵燃料稅以來，該措施已使喬州損失了大約10億元的收入，坎普8日在州議會記者會上表示，他將不會再進一步延長停徵燃料稅。

坎普說，在減免燃料稅10個月後，他將會把重點將轉向尋求立法，批准另一輪所得稅退稅和房產稅(property tax)減免—這兩項競選承諾預計將分別花費10億元。

據AAA稱，8日喬州一加侖普通汽油的平均價格為2.93元，為全美第八低，也比一年前低24分。當天全美平均油價為每加侖3.33元。

在下屆州議會期間，坎普將尋求第二輪所得稅退稅，如同今年他所發放的11億元—退稅給雙薪家庭500元，有撫養人的單身成人375元，單身成人250元。

坎普還希望恢復一項在2009年因大衰退(The Great Recession)期間導致州預算危機而失效的房產稅減免。他提議再支出10億元，每年為符合房產稅豁免(homestead exemptions)的納稅人再節省大約500元的費用。

退稅 喬州 喬治亞州

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