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新冠緊急狀態將結束 白卡須重新認證

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

隨著聯邦政府在未來可能結束COVID-19公共衛生緊急狀態，由於疫情期間，此公衛緊急狀態確保了醫療補助計畫(Medicaid，白卡)用戶的納保權益不受中斷，但這也意味著在該狀態結束後，喬治亞州的Georgia Medicaid和PeachCare for Kids的用戶，需要更新聯繫信息並且重新認證，才能延續醫保權益。

在聯邦COVID-19公衛緊急情況下，各州須持續將白卡成員納入方案中，以確保他們享有健保不間斷。為了換取聯邦資金，州府不可讓這些人退出醫療計畫。

目前，喬州約有260萬人依賴白卡或PeachCare for Kids獲取醫療照顧。

對於某些白卡用戶來說，這將是他們第一次需重新確認以維持保險狀態。健康倡導者擔心，此過程可能會使這些人因操作錯誤而失去保險。

聯邦公共衛生緊急狀態預計將至少持續到1月中旬。該命令終止時，所有州都將被要求在一年多內審查其白卡成員的資格。

在此過程中，喬州人力服務部門和社區衛生部門的官員，呼籲用戶確認聯繫資訊。如果用戶需要更新信息，可上網：gateway.ga.gov，或致電：(877)GA-DHS-GO，或親自至當地的DFCS辦公室辦理。

白卡 緊急狀態 喬州

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