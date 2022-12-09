不戴保險套 喬州性病激增 染淋病、梅毒10年新高

淋病雙球菌可導致危及生命的異位妊娠和不孕。(CDC網站)

根據喬治亞州政府數據，性病-尤其是淋病(gonorrhea)和梅毒(syphilis)的病例，近期在該州急劇攀升至過去十年來的最高水平。

根據喬州 公衛署的初步數據，2021年該州的披衣菌感染(chlamydia)、淋病和梅毒病例總數為10萬6180例，比上一年增加了17%，更比十年前增加了60%。在調整人口增長後，其增長率也是至少十年來最高的。

整體來說全美性病呈現下降趨勢，但喬州，甚或東南區大部分州卻並非如此。

喬州以及東南大部分地區，在2020年的性病感染率已經達到了全美最高。喬州的披衣菌感染率排名第六，淋病感染率排名第16，梅毒感染率排名第九。

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)最新發布了一份全美2021年的初步數據，但沒有列出喬州最新數據排名。

亞特蘭大援助中心(AID Atlanta)醫療保健中心主任阿迪薩(Delma Gomez Adisa)說，她從去年年中開始注意到性病患者大幅增加。

喬州和其他地方的官員和醫護人員表示，病患上升的最基本原因之一是使用保險 套的人數減少。他們表示，有些民眾可能因有更好的對抗HIV病毒的藥物，以及有了副作用更少的改良避孕藥而放鬆警惕。

另外，有極大比例受感染者是缺乏醫療資源以及保險的患者。

該州公衛署的醫療主任米爾曼(Alexander Millman)表示，性病監測的進步，導致更多病例被計算在內，這些病例以往可能遺漏未計。

但他也列舉了其他幾個因素，例如越來越多人性行為時不戴保險套、性病檢測 頻率降低，以及難以針對線上性相關社群成員進行宣導。

他還指出，性病檢測和治療時遇到的污名化，和許多民眾缺乏保護意識，加上聯邦資金多年來配合性病增加速度，來提升各州公衛人員的配置人數等，都是造成越來越多性病感染的原因。

COVID-19的流行則增加了新的變數。醫療保健提供者將注意力轉向流行病，減少了性病篩檢的資源，一些民眾則推遲了定期體檢。

而疫情肆虐時期，以及疫情緩解時期的民眾性行為也出現改變。與2019年相比，喬州2020年報告的性病病例數有所下降，但隨後在2021年又急速反彈。

感染的增加也可歸因於州和地方各級性病服務的減少、危險性行為有關的藥物濫用增加，以及保險套使用減少，尤其是在年輕人、男同性戀者和雙性戀者明顯嚴重。