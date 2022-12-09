參議員決選沃諾克險勝沃克 喬州或成2024大選搖擺州

諾沃克(左)6日贏得喬州民主黨聯邦參議員選舉，參院多數黨領袖舒默7日歡迎他回到參議院。(美聯社)

喬治亞州聯邦參議員決選剛剛落幕，民主黨 沃諾克(Raphael Warnock)險勝共和黨 沃克(Herschel Walker)，不僅讓民主黨在聯邦參議院以51席占多數，領先共和黨49席，也代表該州從共和黨據點轉變為2024年大選首要戰場。

一個月前的期中大選時，州長坎普(Brian Kemp)領導共和黨橫掃喬州 州層級職位。一個月後，沃諾克贏得參議員選戰。

近日的情勢使喬州與亞利桑納州、威斯康辛州、密西根州和賓州並列為最有可能在2024年大選中起決定作用的州。華爾街日報分析指出，喬州是美國新的搖擺州：任一方都可能獲勝，端看誰出來競選及當時的政治大環境為何。

展望2024年，迫在眉睫的是拜登和前總統川普可能在2024年的再度對決。拜登在2020年僅以1萬1779票贏得喬州，成為30年來第一位贏得該州的民主黨總統候選人。

近日雙方勢均力敵的選舉結果，或可顯示坎普和沃諾克-以及2020年的拜登-在鞏固基本盤的同時，也要與足夠多的中間選民建立聯繫。此外也由此可見沃克和川普則與獨立人士甚至溫和的共和黨人間，產生了激烈歧見。

民主黨人現在希望強化喬州重要性；中間派民主黨智庫Third Way政策執行副總裁凱斯勒(Jim Kessler)建議該黨在亞特蘭大舉行下次全國代表大會；他認為，激發喬州興奮情緒和相關商業活動，有助民主黨2024年拿下喬州。凱斯勒說：「民主黨人正小心翼翼經由喬州達到50%加1；情勢正朝民主黨的方向發展。」

共和黨人則堅稱，他們在該州仍保持著整體優勢，只要能夠消除黨內分岐。部分共和黨人則將焦點放在該黨今年再次贏得州長選舉。共和黨顧問麥克拉根(Dan McLagan) 說：「喬治亞州是紅州，我認為這裡的共和黨占50%；只是沃克這個候選人太糟，我們才會栽筋斗。」