2022年喬州佛學獎學金18人獲獎　年度最佳文章敘述佛陀原諒過錯對人生的影響

2022年喬州青年佛學獎學金得獎人。(取自georgiameditation.org)

2022年喬州 青年佛學獎學金(AtlantaBuddhism.org,又稱美國南部青年佛學獎學金)日前公布,今年大、中、小學共有18名獲獎人。其中,被評審選為年度最佳文章是約翰霍普金斯大學學生Vesna Tran的「改變」(To Change),講述她從佛陀寬恕他人故事中學習到如何面對自己的人生。

今年獲得大學部贏得最高額獎學金1000元的分別是約翰霍普金斯大學Vesna Tran,Belmont 大學Kay Thein,及Emory大學Lewis張。而高中部最佳作品得獎人是Katherine Nguyen,初中是Thenulya Mayomee Jayasinghe,小學部則是Sumindee Jayasinghe。

大學部的頭等獎Vajra Award每人可獲獎學金1000元,二等獎Metta Award為800元,三等獎Lotus Award則為250元;中小學則是頭等獎Vajra Award每人可獲獎學金800元到1000元,二等獎Lotus Award獎金則為250元。

為了鼓勵佛法的傳揚,這次參賽獲獎人最多的喬治亞佛教精舍(Georgia Buddhist Vihara)和田納西州 緬甸佛教協會分別可獲500元獎金。在此同時,所有獲獎者和他們的寺廟還將獲得價值100元購買佛教文本翻譯協會(BuddhistTexts.org)和BuddhismForKids.net書籍的信用額度,以及法界佛教大學(Dharma Realm Buddhist University, www.drbu.edu)的小禮物。

今年佛學獎學金申請主題是:「你能從佛陀的生平故事中學到什麼?你如何將其應用到生活中?」(What lesson(s) can you learn from the Buddha's life story? How can you apply some to your life?)評審選出今年度最佳文章是越南 裔的Vesna Tran文章「改變」(To Change),她以中學時母親告訴她有關佛陀原諒一名商人的故事,省思說:「雖然這不是佛陀生平中最有著名的故事之一,但它給了我多種解釋,每種解釋在我思想的不同階段時,都給予自己學習的過程。每個故事都教會了我存在的意義、善良和充滿愛心,尤其是在我很難做到的時候。」

喬治亞州佛學獎學金與美國南部青年佛學獎學金是由 AtlantaBuddhism.org 和TNBuddhism.org主辦,並與喬州佛教夏令營(Georgia Buddhist Summer Camp)合作。歡迎研究所以下、在美南地區就讀的學生申請;也邀請18至35歲年輕人參與,可獲得佛教靜修所的旅行補助。獎勵金額適取決於捐款和申請人數。

主辦方表示,有意角逐2023年佛學獎學金者,現在就可電郵:[email protected]註冊,以便在第一時間立即獲取最新信息。有關獲獎名單與詳情可參閱網站:https://georgiameditation.org/youthaward.html。有意了解2023年佛學獎學金者可參閱:https://georgiameditation.org/scholarship.html。