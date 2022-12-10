HealthCare.gov 健康保險開放投保登記 計劃完善全面 上網可完成申請 可獲財政援助降低健保支出

HealthCare.gov提供各種可負擔健康保險，並可找到語言相通的人員或機構服務。(CMS提供)

據聯邦醫療保險 及州醫療補助服務中心(The Centers for Medicare & Medicaid Services簡稱CMS)指出， 2023年健康保險市場已在 HealthCare.gov 開放投保登記，現在是尋找一個費用相宜的優質計劃最佳時機。無論您是沒有健康保險或已經參加了健保 計劃，請在2023 年 1 月 15 日前訪問 HealthCare.gov，開始或更新您的申請。許多通過健康保險市場登記的人可得到財政援助，以大大降低每月支付的費用。

CMS隸屬美國衛生及公眾服務部(HHS)的聯邦機構，負責管理聯邦醫療保險計劃，並與州政府合作管理州醫療補助計劃及兒童健康保險計劃(Children’s Health Insurance Program, CHP)，落實個人與團體健康保險市場規範。該中心指出，每個人都應享有低費用、高品質的醫療保健，但目前全美仍有數百萬人缺乏保險。以下為CMS為幫助大眾了解HealthCare.gov健保計劃的解說：

‧今年的財務援助是否獲得擴大？

由於《降低通膨法》的通過，大多數在健康保險市場登記的客戶將繼續享有適宜保費，HealthCare.gov能幫助降低個人和家庭的醫療保健費用。每5名客戶中有4人可以通過財務援助找到費用在10元或以下的健康保險計劃。

支付費用取決於年齡、家庭規模、家庭收入、居住地、選擇的計劃，以及其他因素。有些人可能發現他們有資格參加本州的醫療補助計劃(Medicaid)或兒童健康保險計劃(CHIP)，並可通過 HealthCare.gov 與這些選擇聯繫起來。

‧HealthCare.gov健康保險計劃包括哪些？

HealthCare.gov網站上的計劃提供廣泛的福利 和全面的保障。HealthCare.gov所有醫療保險計劃都涵蓋基本健康福利，包括預防性服務如年度檢查、住院、處方藥、節育、看醫生、緊急護理等等。HealthCare.gov所有計劃都禁止基於現存病況而拒保。健康保險市場計劃是由私人保險公司提供的高品質保險。

‧我要如何申請？

您可以安坐家中，上網到 HealthCare.gov提交或更新您的申請。事實上，許多人一次便完成了他們的申請程序。

若需協助，可訪問 HealthCare.gov網站上的 Find Local Help，網址是https://localhelp.healthcare.gov/，以搜索該網中的名錄，並安排時間與所在地區的代理人、經紀人或協助者當面交談，也可以通過電話或電郵，讓他們為提供申請和其他方面的幫助。

需要協助填寫申請表的消費者也可以致電 1-800-318-2596給健康保險市場電話中心，並透過 200種語言獲得幫助。健康保險市場電話中心每週 7 天，每天 24 小時營業。

‧關於登記的重要日期有哪些？

任何在 2022 年 12 月 15 日午夜前選擇計劃的人都可以從 2023 年 1 月 1 日起獲得全年的保險。選擇計劃或更新申請的最後期限是 2023 年 1 月 15 日。訪問HealthCare.gov查看現有的保險選擇。