北卡三角區 歲末系列活動出爐

遊客步行參觀凱瑞的中國燈節，也可使用輪椅。(記者王明心／攝影)

歡樂歲末來臨，新聞與觀察家彙集北卡 三角地區一系列適合闔家參與的12月活動，並提醒民眾在出發前，查看網站或致電確認營業時間、票價和售票情況。

●燈光之夜(Nights of Lights)：電視台WRAL在洛麗Dorothea Dix公園舉辦占地1.3哩的得來速(drive-thru)佳節燈光秀：etix.com/ticket/o/6585。

●魔法之光(Magic of Lights)：洛麗Coastal Credit Union公園提供長達1哩的得來速燈光展和數位動畫：shorturl.at/kwJKO。

●中國燈節：在凱瑞的Koka Booth戶外劇場舉行，展出到1月8日。遊客可步行或使用輪椅參觀：boothamphitheatre.com。

●Hill Ridge農場燈節：提供1哩多的得來速佳節展示：hillridgefarms.com/festival.php。

●Neuse燈光秀：位於Clayton的Boyette農場提供1哩的馬車之旅，觀賞節日彩燈和展品，並與聖誕老人合影：lightsontheneuse.com。

●農場聖誕節 ：位於Fuquay-Varina的Naylor農場提供馬車穿越聖誕村，有演員現場燈光秀也可與聖誕老人合影：naylorfamilyfarm.com。

●Pullen公園佳節快車：很受歡迎，火車票預計很快售罄：shorturl.at/dpq67。

●公園劇院聖誕頌歌(Theatre in the Park's Christmas Carol)：9至11日在洛麗杜克能源表演藝術中心演出： Ticketmaster.com。14至18日在杜倫(Durham)的DPAC：www.dpacnc.com或撥打：(919)680-2787。

●Oakwood歷史燭光遊：Oakwood社區內19世紀末到20世紀中的房屋佳節裝飾，於10和11日下午1至7時開放，有講解員介紹：historicoakwood.org。

●州長官邸佳節遊：8至10日下午6至8時充滿佳節布置的大廳免費開放：ncdcr.gov，地點：200 N. Blount Street, Raleigh。

●北卡交響樂 團：9和10日表演假日流行樂(Holiday Pops)：ncsymphony.org。

●卡羅來納芭蕾舞團「胡桃鉗」(Nutcracker)：由交響樂團現場演奏，17日兩場演出還有專為該劇設計的魔術：shorturl.at/nquS4。