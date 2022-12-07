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台裔裝置藝術家萬珍如創作「當我們同在一起」 詮釋疫情疏離

記者王明心／北卡羅來納州報導
「當我們同在一起」反映疫情期間彼此的疏離。 (萬珍如提供)
「當我們同在一起」反映疫情期間彼此的疏離。 (萬珍如提供)

台裔裝置藝術家萬珍如的「當我們同在一起」(When We Are Still Together)藝術展目前正在洛麗藝術空間(Arts Space)展出。她用作品表達疫情間人們的疏離和無奈，也講述台灣自13世紀至今的故事。

萬珍如身為藝術家、母親和移民，用裝置藝術來探索不同身分間的微妙關係，也利用布料和物品交織、顏色力感，和傳統紡織技術的運用，傳達其內心世界。她希望作品不單反映個人經歷，也能創造沉思和反思空間，讓觀眾得以審視更廣泛的文化和社會問題。

和展覽同名的「當我們同在一起」作品是一組懸空而下的扇子，每個扇子都銜接著一隻布做的腳。她說，這組作品是兩年前美國正值新冠封城期間，她帶著女兒回台灣上學時於台北製作。

「在你的呼吸下」象徵被壓抑或被迫沉默的聲音。 (記者王明心／攝影)
「在你的呼吸下」象徵被壓抑或被迫沉默的聲音。 (記者王明心／攝影)

藉由機器操作，不停搖晃的扇子就像當時不知疫情何時了，大家內心的不安。縫在扇子下面的手繪絲質布腳暗示著「別人的鞋子」，是種對他人苦難的理解。扇子和腳在空中飛舞，互不接觸，反映當時全球虛幻的隔離情景。地上排列的碗代表人在基本生存上的需索和給予。

「在你的呼吸下」在視覺上代表了被刻意忽視的女性聲音。半透明衣領上的刺繡文字很容易被忽視，但內容都是叫人無言的要求，如「閉嘴！」、「微笑就好！」等；陶瓷湯匙塗上紅蠟，脆弱而血淋淋，象徵被壓抑或被迫沉默的聲音。

台灣青少年樂團團員與萬珍如(右二)合影：(左起)陳筱文、陳詠心、黃思語、彭桐雨、...
台灣青少年樂團團員與萬珍如(右二)合影：(左起)陳筱文、陳詠心、黃思語、彭桐雨、羅安利、黃永蕊。 (記者王明心／攝影)

「生存的故事」由五幅結合織物和物品而成的作品組成，述說台灣從1271年至今的歷程。她用布料、毛髮、石頭、文具、藝品、玩具槍、鈴鐺、護照、商品標籤等，描繪在不同殖民者和政治環境下，台灣人的生活如何被摧毀、改變、生存下來。她說儘管台灣一直是大國間討價還價的籌碼，她關注的是台灣人民的韌性、內心的溫暖，以及令人欽佩的應對和適應能力。

萬珍如曾任教東卡羅來納大學和北卡州大，參加過許多個展和組展，被黑德蘭(Headlands)藝術中心、Burapa大學、摩洛哥、藝術家駐院獎學金和Thamgidi基金會授予藝術家駐院職位，也被密爾瓦基威斯康辛大學(UWM)授予「過去十年最佳校友」 (GOLD)榮譽，同時也是北卡視覺藝術獎學金和女性工作室工作坊獎學金2023年的獲獎人。

(上)藝術空間負責人Carly Jones(左)介紹萬珍如的作品，(下) 許多...
(上)藝術空間負責人Carly Jones(左)介紹萬珍如的作品，(下) 許多遊客駐足欣賞藝術展和音樂。 (記者王明心／攝影)

台灣青少年樂團日前應邀在開幕式上演奏現代和傳統音樂，吸引許多遊客駐足欣賞、聆聽。該展覽到明年2月12日為止，地址：201 E Davie St., Raleigh，展出時間是每周三至周六上午11時至下午7時，周日上午11時至下午4時。

「生存的故事」(左上起順時針) 述說台灣從1271年至今的歷程。 (記者王明心／...
「生存的故事」(左上起順時針) 述說台灣從1271年至今的歷程。 (記者王明心／攝影)

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