台裔裝置藝術家萬珍如創作「當我們同在一起」 詮釋疫情疏離

「當我們同在一起」反映疫情期間彼此的疏離。 (萬珍如提供)

台裔裝置藝術家萬珍如的「當我們同在一起」(When We Are Still Together)藝術展目前正在洛麗藝術空間(Arts Space)展出。她用作品表達疫情 間人們的疏離和無奈,也講述台灣自13世紀至今的故事。

萬珍如身為藝術家、母親和移民,用裝置藝術來探索不同身分間的微妙關係,也利用布料和物品交織、顏色力感,和傳統紡織技術的運用,傳達其內心世界。她希望作品不單反映個人經歷,也能創造沉思和反思空間,讓觀眾得以審視更廣泛的文化和社會問題。

和展覽同名的「當我們同在一起」作品是一組懸空而下的扇子,每個扇子都銜接著一隻布做的腳。她說,這組作品是兩年前美國正值新冠封城 期間,她帶著女兒回台灣上學時於台北製作。

「在你的呼吸下」象徵被壓抑或被迫沉默的聲音。 (記者王明心/攝影)

藉由機器操作,不停搖晃的扇子就像當時不知疫情何時了,大家內心的不安。縫在扇子下面的手繪絲質布腳暗示著「別人的鞋子」,是種對他人苦難的理解。扇子和腳在空中飛舞,互不接觸,反映當時全球虛幻的隔離情景。地上排列的碗代表人在基本生存上的需索和給予。

「在你的呼吸下」在視覺上代表了被刻意忽視的女性聲音。半透明衣領上的刺繡文字很容易被忽視,但內容都是叫人無言的要求,如「閉嘴!」、「微笑就好!」等;陶瓷湯匙塗上紅蠟,脆弱而血淋淋,象徵被壓抑或被迫沉默的聲音。

台灣青少年樂團團員與萬珍如(右二)合影:(左起)陳筱文、陳詠心、黃思語、彭桐雨、羅安利、黃永蕊。 (記者王明心/攝影)

「生存的故事」由五幅結合織物和物品而成的作品組成,述說台灣從1271年至今的歷程。她用布料、毛髮、石頭、文具、藝品、玩具槍、鈴鐺、護照、商品標籤等,描繪在不同殖民者和政治環境下,台灣人的生活如何被摧毀、改變、生存下來。她說儘管台灣一直是大國間討價還價的籌碼,她關注的是台灣人民的韌性、內心的溫暖,以及令人欽佩的應對和適應能力。

萬珍如曾任教東卡羅來納大學和北卡 州大,參加過許多個展和組展,被黑德蘭(Headlands)藝術中心、Burapa大學、摩洛哥、藝術家駐院獎學金和Thamgidi基金會授予藝術家駐院職位,也被密爾瓦基威斯康辛大學(UWM)授予「過去十年最佳校友」 (GOLD)榮譽,同時也是北卡視覺藝術獎學金和女性工作室工作坊獎學金2023年的獲獎人。

(上)藝術空間負責人Carly Jones(左)介紹萬珍如的作品,(下) 許多遊客駐足欣賞藝術展和音樂。 (記者王明心/攝影)