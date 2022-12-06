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與Google手機廣告案和解 喬州將獲賠120萬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

在與谷歌(Google)和iHeartMedia就一系列「涉嫌虛假代言」(allegedly false endorsements)的廣告達成和解後，喬治亞州將可獲得近120萬元賠款。

2019年，谷歌與iHeartMedia簽約，為其智能手機Pixel 4錄製廣告。然而廣告中聲稱的使用人推薦均來自從未擁有或使用過該手機的人。

據一份新聞稿稱，錄製廣告時這款手機尚未發售，谷歌也未曾向這些參與背書者事先提供該手機供使用。

官員們表示，這些廣告在包括亞特蘭大在內的10個市場播出。這些廣告在喬州共播出了1169次，喬州檢察總長卡爾(Chris Carr)表示，這些廣告違反了「喬州公平商業行為法」(Georgia Fair Business Practices Act)。

卡爾在聲明中表示，此一虛假廣告聲明不僅非法，而且還會妨礙消費者在購買產品和服務時做出明智的決定。「任何故意採用欺騙性做法誤導喬州人的企業都將對其行為負責。」

根據協議，谷歌和iHeartMedia將向包括亞利桑納州、加州、喬州、伊利諾州、麻州和紐約州共支付940萬元。德州則加入了與iHeartMedia的和解。

這些公司並同意遵守聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)關於背書廣告的指導方針。

這份和解協議仍待法院批准後才能生效。

喬州 手機 谷歌

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