聯邦眾議員孟昭文、趙美心 訪亞城助選沃納克
聯邦眾議員孟昭文與趙美心為支持聯邦參議員沃納克(Raphael Warnock)競選連任，3日分別從紐約州及加州趕赴喬治亞州仙伯里(Chamblee)中國城，探討治安與經濟發展等議題，她們表示，樂見華人選民積極投票，兩人還特別選在世界日報亞特蘭大辦公室前合影，呼籲民代重視華社的選票，並多多通過華文媒體傳遞競選信息。
孟與趙兩人當天宣講反對仇視亞裔法案、降低藥價與醫療保險負擔、發展乾淨能源、落實公正平等公民權。另有多位亞裔國會議員與喬州議員齊聚到場，並團結亞裔文化媒體公眾人物、團體及公權組織、共同支持沃納克。
孟昭文說，以2016年與2020年總統大選投票率對比，最近一次亞裔投票率增加兩倍，2020年亞裔選民投票率為64.6%，遠高於紐約法拉盛30%的投票率，「亞裔的投票率增長最快」。而喬州亞裔選民超過48萬，登記選民超過19萬。過去10年內，亞裔投票率增加52%，2020年超過4萬5000位亞裔首投族。
趙美心表示，亞城華人居民日益增加。而在2020年，亞特蘭大發生按摩院持槍殺人案，她多次走訪亞城，悼念死者，撫慰眷屬與華社。
孟昭文則在疫情期間全美各地爆發仇恨亞裔暴力攻擊之際，推動「新冠病毒仇恨犯罪法案」，督責司法部專責調查種族仇恨，打擊犯罪，捍衛治安。她表示，民主黨沃納克重視與亞裔溝通，特別製作中文與韓文競選刊物，重視民意。
曾於去年訪問台灣的聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席馬克高野(Mark Takano)，也從加州前來聲援同黨沃納克。高野說沃納克力挺保護軍人法案，加強國會監督軍隊中歧視少數族裔退伍軍人的不公平待遇，影響其受教權與補助貸款。
另外，來自華盛頓州的聯邦眾議員Pramila Jayapal以及Marilyn Strickland，伊利諾州的Raja Krishnamoorthi都表示，喬州亞裔踴躍參政是全美榜樣，喬州議會的亞裔黨團領先全國，問政品質優良，激勵亞裔族群參與政事。
對於此次走訪，孟昭文說，她與趙美心當日拜訪餐廳、書店與小商家，探討治安與經濟發展等議題，並特別在世界日報亞城辦公室前合影，呼籲民代候選人在華文媒體發布競選廣告，讓更多華人選民了解他們的政綱。
而國會中致力於支持亞裔候選人和代表亞裔選民的在職者亞裔和太平洋島民(AAPI)崛起與賦權政治行動委員會(ASPIRE PAC)也於5日宣布將投資動員喬州AAPI社區。該會主席孟昭文表示，將持續在喬州進行明智且針對AAPI社區的投資， 提供亞裔各語言的廣告和拉票(canvassing)計畫。
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