聯邦眾議員孟昭文、趙美心 訪亞城助選沃納克

孟昭文(左)與趙美心(右)3日走訪喬治亞華人社區，與選民探討治安與經濟發展等議題。(孟昭文提供)

聯邦眾議員孟昭文與趙美心為支持聯邦參議員沃納克(Raphael Warnock)競選連任，3日分別從紐約州及加州趕赴喬治亞州仙伯里(Chamblee)中國城，探討治安與經濟發展等議題，她們表示，樂見華人選民積極投票 ，兩人還特別選在世界日報亞特蘭大辦公室前合影，呼籲民代重視華社的選票，並多多通過華文媒體傳遞競選信息。

孟與趙兩人當天宣講反對仇視亞裔 法案、降低藥價與醫療保險負擔、發展乾淨能源、落實公正平等公民權。另有多位亞裔國會議員與喬州 議員齊聚到場，並團結亞裔文化媒體公眾人物、團體及公權組織、共同支持沃納克。

趙美心由加州趕赴喬州為沃諾克競選。(記者閻尚恩／攝影)

孟昭文說，以2016年與2020年總統大選投票率對比，最近一次亞裔投票率增加兩倍，2020年亞裔選民投票率為64.6%，遠高於紐約法拉盛30%的投票率，「亞裔的投票率增長最快」。而喬州亞裔選民超過48萬，登記選民超過19萬。過去10年內，亞裔投票率增加52%，2020年超過4萬5000位亞裔首投族。

趙美心表示，亞城華人居民日益增加。而在2020年，亞特蘭大發生按摩院持槍殺人案，她多次走訪亞城，悼念死者，撫慰眷屬與華社。

孟昭文則在疫情期間全美各地爆發仇恨亞裔暴力攻擊之際，推動「新冠病毒仇恨犯罪法案」，督責司法部專責調查種族仇恨，打擊犯罪，捍衛治安。她表示，民主黨沃納克重視與亞裔溝通，特別製作中文與韓文競選刊物，重視民意。

曾於去年訪問台灣的聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席馬克高野(Mark Takano)，也從加州前來聲援同黨沃納克。高野說沃納克力挺保護軍人法案，加強國會監督軍隊中歧視少數族裔退伍軍人的不公平待遇，影響其受教權與補助貸款。

孟昭文推動「新冠病毒仇恨犯罪法案」，督責司法部專責調查種族仇恨，打擊犯罪，捍衛治安。(記者閻尚恩／攝影)

另外，來自華盛頓州的聯邦眾議員Pramila Jayapal以及Marilyn Strickland，伊利諾州的Raja Krishnamoorthi都表示，喬州亞裔踴躍參政是全美榜樣，喬州議會的亞裔黨團領先全國，問政品質優良，激勵亞裔族群參與政事。

現場為沃諾克競選的有趣標示。(記者閻尚恩／攝影)

對於此次走訪，孟昭文說，她與趙美心當日拜訪餐廳、書店與小商家，探討治安與經濟發展等議題，並特別在世界日報亞城辦公室前合影，呼籲民代候選人在華文媒體發布競選廣告，讓更多華人選民了解他們的政綱。