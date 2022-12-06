喬州23都會區 僅華納羅賓斯住房可負擔

華納羅賓斯當地擁有許多戰爭歷史相關遺跡，包括了著名的羅賓斯空軍基地航空博物館。(博物館臉書)

根據亞特蘭大 聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)房屋所有權負擔能力監測(Home Ownership Affordability Monitor)的最新數據，在喬治亞州23個都會區中，僅存一個「可負擔」住房市場，就是位於該州中部的華納羅賓斯(Warner Robins)。

華納羅賓斯位於喬州中部城市梅肯(Macon)的南部，距離亞特蘭大約100哩，車程不到兩小時。

該行考量了包括房價 、稅收、利率和保險費率，以確定中等價位房屋每月房貸占家庭收入中位數的百分比。若房貸超過收入30%即被列為「難以負擔」。

自疫情流行以來，隨著房貸利率上升和房價上漲超過50%，亞特蘭大都會 區每個郡的住房市場幾個月來一直被評為「難以負擔」。根據該指數的最新更新，亞城中等價位房屋的房貸支付金額占家庭年收入中位數的42%。

根據該指數，在華納羅賓斯，一般購房者會將其收入的27%左右用於支付房貸。該地家庭年收入中位數約為6萬9000元，僅比亞城都會區的收入中位數低了4000元。然而，華納羅賓斯的房價中位數為23萬6000元，較亞特蘭大都會區的中位數便宜了16萬3000元。

一年前，華納羅賓斯購屋者僅需花費約為收入的18%在房貸上。

與亞城和美國其他大部分地區的情況一樣，該地的住房庫存低於賣家需求。根據First Multiple Listing Service的數據，華納羅賓斯所在的休斯頓郡(Houston)上個月有1.9個月的待售房屋存量。房產人士表示，當市場上有四到六個月的房屋供應量時，就會出現典型的賣方市場。

華納羅賓斯的官員正試圖解決房產庫存不足的問題。上月早些時候，該市的經濟發展部門宣布，來自喬州各地的近50家獨戶住宅開發商將進駐該地，以滿足日益增長的勞動力住房需求。

華納羅賓斯當地擁有許多戰爭歷史相關遺跡，包括了著名的羅賓斯空軍基地航空博物館(Museum of Aviation)和二戰遺產步道(World War II Heritage Trail)；當地的Rigby's Entertainment Complex擁有水上樂園及各類遊樂設施，很受家庭喜愛；它同時也是美國少年棒球和壘球(softball)東南地區總部的所在地。