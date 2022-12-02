喬州教育廳：高中畢業率上升、學業準備度下降

喬治亞州公校在2021-2022學年的表現與疫情前相比，高中畢業率有所上升，但在內容掌握和升入下一年級的學業準備程度則有所下降。(喬州教育廳臉書)

喬治亞州 教育廳近日發布了公立學校和各地區在2021-2022學年表現的數據。與疫情 流行前的2019年相比，喬州 高中畢業率有所上升，但在內容掌握(content mastery)和升入下一年級的學業準備程度均出現下降。

專家表示，疫情期間的上述數據下降並不令人意外。至於7月發布的2022年喬州里程碑(Georgia Milestones)標準型測驗成績結果，其分數雖比2021年有所上升，但仍遠低於疫情流行前的水準。

由於數據有限，這是自疫情爆發後連續第三年喬州未發布以字母A到F的評分等級。

全州的小學生在內容掌握方面的得分為63分，低於2019年的68.7分(滿分100分)。初中生的分數從67.6分下降到60分，而高中生的分數從70分下降到64.7分。

升入下一年級的學業準備程度也有所下降，小學從81分下降到71.8，中學生從82.9下降到75.1，高中學生從74.5下降到73.2。

學業準備分數計算方式與2019年不同，因為2022年的數字不包括所有學生的出勤率，也不包括高中生的大學和職業準備分數。

然而，四年畢業的高中生比率從2019年的82.6%，上升到2022年的84.7%。

「疫情流行對學生的學習產生了不可否認的影響，」州督學伍茲(Richard Woods)在聲明中說，「我們須確保各地和學校擁有繼續投資於學生，和應對失去學習機會影響所需的資源。」

該州聘請了學業改善專家與學校合作，撥款擴大課後和暑期項目、提供教學幫助，並成立了一個專責辦公室來支持位於偏遠區的學校。

由於疫情影響，喬州在2020年春季對3至8年級和高中的學生未舉行喬州里程碑考試。該州也沒有根據2021年的里程碑考試結果分配A-F成績，這意味著學校上一次有評等的里程碑成績紀錄是在2019年。