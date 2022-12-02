亞城明年增2台灣華語文學習中心 促進雙向文化交流

歐宏偉表示，目前轄區內已成立亞特蘭大中文學校(上圖，記者林昱瑄／攝影)，以及北卡洛麗中文學校(下圖，記者王明心／攝影)。

中華民國(台灣)僑委會日前公布了2023年將新設置的26所台灣華語文學習中心(TCML)名單，其中亞特蘭大 地區新增兩所，分別是亞特蘭大台美學校以及中華文化學校。

僑委會委員長童振源表示，為掌握現今海外華語文市場擴展契機，僑委會訂定「海外華語文學習深耕計畫」，並具體規畫以美國及歐洲為主要地區，輔助僑校和僑團成立TCML，招收當地社區之主流人士，使其成為推廣具台灣特色華語文教學之據點。

今年海外僑校(團)的申請踴躍，經召開審查會議審核，共有26所通過，將於明年成立新的TCML。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉表示，目前其轄區內已有兩家TCML，分別由亞特蘭大中文學校在2021年成立；另外一家則於今年稍早由北卡 洛麗中文學校甫成立，兩校努力向主流推廣正體中文教育 ，均獲得了不錯成績。

亞特蘭大中文學校持續主動向主流機構推廣正體中文教育，像是當地的市政府、警察局、郵局等，學生由20多名增至現在的30多名。北卡洛麗中文學校則與主流媒體維持良好關係，也獲主流媒體報導。歐宏偉說，日前他到該校參觀，對於一些進階班的學員能以中文流利對答印象深刻。

預計明年2月開辦的亞城兩所台灣華語文學習中心，歐宏偉表示，亞特蘭大台美學校有自己的校舍，且深具台灣文化特色；亞特蘭大中華文化學校則是目前亞城地區師生人數最多的中文學校，師資及董事會陣容堅強，與主流社會聯繫深。他希望未來兩校在推動TCML業務上能有很好的發展，中心也會盡力提供資源協助。

歐宏偉也說，僑委會現階段除了在當地推動正體中文教育之外，也努力地促進雙向文化交流，比如鼓勵學員到台灣參訪，參與青年語文或文化活動等。