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喬州1天8郡縣因槍擊謊報封鎖 華裔家長提心吊膽

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州11月30日至少有八個郡的多所學校接獲槍擊警告，經確認幸而都是虛驚一場。

這些學校包括沙凡納高中(Savannah High)傳出有槍手在校園，以及911電話指稱有槍手在奧古斯塔(Augusta)一所學校槍擊了五人等；位於亞城北邊的Cartersville高中，以及華人聚集的富頓郡(Fulton)牛津高中(Cambeidge High)也因為接獲911槍擊舉報而封鎖，經警方確認安全無虞後才重新開放。

此類虛假訊息恐嚇學校或組織並戲弄執法人員的行為「swatting」，讓校方與警察苦惱不已。

州長坎普(Brian Kemp)因此發表一連串聲明，嚴厲譴責這類行為，並稱之為國內恐怖主義(domestic terrorism)。

他表示，「對於策畫這些惡作劇的罪犯，我們將動用一切可用資源追捕。我們並將繼續努力與聯邦調查局(FBI)合作，積極調查這些行為，確保這些罪犯受到起訴。」

喬州調查局(GBI)公共和政府事務主管邁爾斯(Nelly Miles)表示，該局正在了解這些事件。GBI將隨時待命，隨時準備提供協助。喬州資訊分享及分析中心(GISAC)也與聯邦機構密切合作以監測此類事件。

孩子在瓊斯溪市(Johns Creek)一所初中就讀的Gloria Wang表示，雖然該校沒有接獲這類警告，但11月30日她仍收到了校長的來信。

信中指出，該校如果收到此類威脅，將採取的回應包括：

●根據情節輕重暫時封鎖學校，可能是一級封鎖(hard lockdown)或是軟性封鎖(soft lockdown)。

●立即與富頓郡學校警察和當地警察協調，以應對並調查威脅。

●盡可能即時向社區傳達相關情況，但其首要任務會是確保學生和教職員安全。

●如果需要疏散學生或家長領回，將在確保安全的前提下傳達給家長知道。

即便如此，Gloria對此現象仍十分擔心，「現在槍擊事件頻傳，根本不知道這類警報是真是假，每天讓孩子上課都提心吊膽」。

警方5月時曾接獲報案在南富頓郡的一間民宅發生槍擊，至現場調查後才發現是惡作劇。該屋主告訴Fox 5電視台，當天他在公司接獲電話，擔心家人安危匆忙趕回，其間通勤的15分鐘是他此生所度過最漫長的時光，直到現在都心有餘悸。

全美學校資源官員協會(National Association of School Resource Officers)的Mo Canady表示，自9月以來，全美已有30多個州的學校都收到了這類謊稱發生槍擊事件的swatting電話。她表示，這不僅帶給學生和教職員很大的創傷，並且對執法部門造成嚴峻考驗。

槍擊 警察 喬州

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