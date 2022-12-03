最可靠油電混合車 Toyota奪冠　Atlanta Toyota鄒德斌：史上最省油Prius全新登場

Toyota Prius安裝最新世代Toyota Safety Sense TSS 3.0智動駕駛輔助系統。(Toyota提供)

非營利組織「消費者報導」(Consumer Reports)日前公布汽車 可靠性年度調查顯示，過去一年在美國銷售最受信賴的車子是油電混合車(Hybrids)，其中又以豐田Toyota 油電汽車高居可靠性第一名。喬治亞州Atlanta Toyota豐田車行(www.atlantatoyota.com)華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)指出，全新第五代Toyota Prius即將登場銷售，這款車將是Toyota Prius有史以來最省油的Prius，消費者想換Toyota的Prius和其他各類新車，透過他買車可享有最優惠價格。

Atlanta Toyota豐田車行在喬治亞州銷售已連續8年高居經銷第一名，該車行位於亞裔商家密集的Duluth市，正好位於大中華超市的對面，非常方便華人前往看車。而且便重要的是，Toyota聲譽卓著，據「消費者報導」年度可靠性調查11月中旬於底特律舉行的汽車新聞協會(Automotive Press Association)會議上發布，銷售大多數油電混合車的豐田(Toyota)及其高檔品牌凌志(Lexus)，分居汽車可靠性調查結果的第一和第二名。

Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.北美分公司介紹，全新Toyota Prius將會是有史以來最省油的Prius，預估將會有高達57MPG(約為24.1km/L)的燃油效率表現，並且在第五代Toyota Hybrid System挹注下，使全新美規Toyota Prius的綜效馬力最高有196hp，達到滿足駕駛樂趣並且節能省油兼具嶄新定位。

全新美規Toyota Prius動力架構為2.0L燃油引擎搭配電動馬達的新世代Hybrid複合動力系統，FWD前輪驅動車型具備194hp綜效馬力輸出，從靜止加速到60mph僅需7.2秒就完成，相比過去車型提升26％；至於多了後置電動馬達的AWD四驅車型，綜效馬力不僅有196hp，0-60mph的加速時間也縮短至7.0秒。

全新第五代Toyota Prius搭載新開發鋰離子電池組，相比上世代使用的鎳氫電池，不僅輸出功率提升15％，還減少尺寸與重量並能放置於後排座位下方，使車身重心更低。而Toyota Prius AWD的後置電動馬達，採用高功率IPM（Interior Permanent Magnet）規格，無論在濕滑路面或雪地，都能提供優異的牽引力與過彎穩定性。

日規、歐規都沒有提及的最新世代Toyota Safety Sense TSS 3.0智動駕駛輔助系統，相比上一代Toyota Prius，藉由新傳感器不僅能額外提供交叉路口的偵測功能，還多了摩托車的辨識能力；LDA車道偏離警示系統則是增強車道辨識的能力，包括路邊護欄等3D物體，能幫助系統可以更快識別車道位置；全速域DRCC雷達感應式車距維持定速系統，從過往的三個跟車距離現在新增到四個可選，也新增相鄰車道偵測功能，有助於系統以更自然、順暢的模式來運行。