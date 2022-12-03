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聚春園佛跳牆登陸北美　綠色海洋食品獨家銷售百年老字號重現原汁原味

亞特蘭大工商組
百餘年來聞名中外的「罈啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」。(綠色海洋提供)
百餘年來聞名中外的「罈啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」。(綠色海洋提供)

百餘年來聞名中外的「罈啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」─福州聚春園佛跳牆，在臻盈|綠色海洋(Green Ocean)食品公司努力下，不僅成為聚春園北美銷售部，並經過美國FDA檢驗合格，即將登陸北美。原汁原味重現佛跳牆美味佳餚，已開始接受來自各方的訂單紛至沓來的訂單。東主謝Tina表示，從感恩節、聖誕節、元旦新年、到中國農曆新年，高貴精緻的佛跳牆是送禮自用的最好佳餚。

Tina深深了解來自家鄉的呼喚，由她負責經營的臻盈|綠色海洋(Green Ocean)食品公司，在中秋節時特別銷售百年老字號福州聚春園品牌的【金秋雅月】月餅禮盒和素禮餅，結果大眾反饋熱烈。這次她再接再厲精心籌備，推出中國歷史名菜佛跳牆。

傳統閩菜經典佛跳牆，由一代閩菜大師鄭春發所創，成形於清朝光緒年間。由民俗專家方炳桂等走訪聚春園老廚師並整理史料而編寫的《百年聚春園》記載，光緒二年(1876年)，福州官錢局一官員宴請按察使周蓮，命其紹興籍內眷下廚製作了一道「福壽全」，將雞、鴨、豬肉和幾種海鮮一並盛於紹興酒壇內煨製而成。周蓮讚賞不已，後命衙廚鄭春發仿製。鄭春發在此基礎用料上加以改進，以蘿蔔襯底，投以母雞、番鴨、豬蹄、豬肚、羊肘、上排，覆以魚翅、鮑魚、海參、魚唇、干貝、墨魚以及蹄筋、鴿蛋、雞胗、香菇、冬筍等，配以紹興酒、桂皮、茴香、老薑、芭蕉等香料，再用荷葉封於酒壇中用炭火煨製，創出了這道罈煨菜餚。

1904年鄭春發接手三友齋，次年更名為聚春園。如今，聚春園已是福建現存年代最久遠的歷史名店，獲評「中華老字號」。這道佳餚如同到了北京一定要吃全聚德烤鴨、東來順涮羊肉一樣，所以人稱：「不嚐佛跳牆，枉到榕城來。」

歷史上的聚春園是達官顯貴，商賈名流會聚之所，聚春園的楹聯「聚多冠蓋、春滿壺觴」正是當年經營盛況之寫照。而今更兩次被國家商務部授予「中華老字號」稱號，「聚春園佛跳牆製作技藝」榮列國家級非物質文化遺產。

在福建連江縣出生長大的Tina，來美20多年，深深了解海外華人對故鄉的情懷，其中食物更是連結著炎黃子孫的根基。她與聚春園通力合作，並被納為旗下銷售公司，將精心研製成預製菜的佛跳牆，在海外也能以更簡單的程序原汁原味重現佛跳牆的美味。

Tina歡迎大家團購、零買、批發合作等，更歡迎大家到綠色海洋產品展示廳尋找各種家鄉食品。臻盈|綠色海洋聯絡電話：470-772-9942和678-691-0260，產品展示廳地址5145 Buford Highway, Suite #B&C, Doraville, GA 30040。每天營業時間為上午10時到晚上8時。

聚春園佛跳牆經過精心研製成形的預製菜，可以簡單程序重現原汁原味。(綠色海洋提供)
聚春園佛跳牆經過精心研製成形的預製菜，可以簡單程序重現原汁原味。(綠色海洋提供)
名菜「佛跳牆」創始於福州聚春園，並將其發揚光大。(綠色海洋提供)
名菜「佛跳牆」創始於福州聚春園，並將其發揚光大。(綠色海洋提供)
臻盈|綠色海洋北美獨家銷售馳名中外的聚春園佛跳牆。(綠色海洋提供)
臻盈|綠色海洋北美獨家銷售馳名中外的聚春園佛跳牆。(綠色海洋提供)
美味的聚春園佛跳牆高貴精緻，送禮自用兩相宜。
美味的聚春園佛跳牆高貴精緻，送禮自用兩相宜。
中國名菜福州聚春園佛跳牆，正在綠色海洋熱烈預售中。
中國名菜福州聚春園佛跳牆，正在綠色海洋熱烈預售中。
福州聚春園曾兩次被中國商務部授予「中華老字號」稱號。(綠色海洋提供)
福州聚春園曾兩次被中國商務部授予「中華老字號」稱號。(綠色海洋提供)

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