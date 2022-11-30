洛麗胡桃鉗舞劇飾多角 17歲李玉迪受矚目

李玉迪(前左立者)和客座男舞星帶領全體舞者向觀眾謝幕。(記者王明心／攝影)

歲末古典芭蕾 舞劇「胡桃鉗」(Nutcracker)日前在洛麗杜克能源表演廳上演，華人 青少年舞者李玉迪(Chelsea Li)一人分飾多角，擔綱劇中獨舞要角和與客座男舞星搭配的雙人舞，精采演出受到一致肯定。

李玉迪今年17歲，卻已經參與胡桃鉗演出14年。母親李芳回憶當年她想找些適合3、4歲女孩的活動，多方嘗試後發現她特別喜歡體操和芭蕾，但當時兩個課程時間常有衝突，李玉迪最終選擇專攻芭蕾，並堅持到現在。

她的選擇曾使媽媽感到心疼，因為芭蕾訓練需花費大量時間和體力。八、九歲前每周訓練四至五天，十歲後一周六天，外加一周一次由北卡芭蕾舞團首席舞者一對一培訓。日復一日重複單調的基本功訓練，光舞鞋就穿破數百雙。但李芳尊重孩子的意願，也深信只要身心靈健康，就是最好的選擇。

李玉迪承認芭蕾學習過程讓她失去很多和朋友玩耍的機會，但芭蕾讓她忘卻煩惱，在舞台上為觀眾表演所獲得的自由和快樂，使她覺得所有的努力和犧牲都是值得的。媽媽也稱許芭蕾訓練讓孩子學會自律、堅強、吃苦耐勞、團隊合作，對日後在社會工作、交友等方面都大有益處，也讓習舞者變得優雅美麗。

李玉迪獨舞，也與波士頓舞團男星Sam Ainley搭配雙人舞。(李玉迪提供)

李玉迪習舞的學校Triangle Academy of Dance創始人Annette Hagopian說，她還記得李玉迪第一次上課時既害羞又害怕的情景，而多年來李玉迪不斷成長，變得自信，14歲她就晉升為卡羅來納青年堡壘舞團的首席舞者，是此級別的最年輕舞者，也是扮演糖梅仙女角色最年輕的一位。

創始人盛讚李玉迪非常成熟、善良、聰明、有條理、謙遜、優雅，總是慷慨分享，同時展現出色的領導能力，幫助舞團協調許多活動和項目。

李玉迪的高中英文老師Geoff Stanbury當天也到場觀賞，老師表示，很欣賞她和同學討論時流露的敏捷而和諧的思路，難怪能和其他舞者有美好的搭配。他對李玉迪未來發展充滿信心。

胡桃鉗是齣大部頭作品，大部分是群舞的場景，所以獨舞和雙人舞部分顯得特別重要。李玉迪獨攬糖梅仙女、克拉拉之夢、阿拉伯女王和露珠的獨舞角色，也與客座的波士頓 舞團男星Sam Ainley搭配雙人舞。表演結束後，許多觀眾上前獻花、合影。