我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

洛麗胡桃鉗舞劇飾多角 17歲李玉迪受矚目

記者王明心／北卡羅來納州報導
李玉迪(前左立者)和客座男舞星帶領全體舞者向觀眾謝幕。(記者王明心／攝影)
李玉迪(前左立者)和客座男舞星帶領全體舞者向觀眾謝幕。(記者王明心／攝影)

歲末古典芭蕾舞劇「胡桃鉗」(Nutcracker)日前在洛麗杜克能源表演廳上演，華人青少年舞者李玉迪(Chelsea Li)一人分飾多角，擔綱劇中獨舞要角和與客座男舞星搭配的雙人舞，精采演出受到一致肯定。

李玉迪今年17歲，卻已經參與胡桃鉗演出14年。母親李芳回憶當年她想找些適合3、4歲女孩的活動，多方嘗試後發現她特別喜歡體操和芭蕾，但當時兩個課程時間常有衝突，李玉迪最終選擇專攻芭蕾，並堅持到現在。

她的選擇曾使媽媽感到心疼，因為芭蕾訓練需花費大量時間和體力。八、九歲前每周訓練四至五天，十歲後一周六天，外加一周一次由北卡芭蕾舞團首席舞者一對一培訓。日復一日重複單調的基本功訓練，光舞鞋就穿破數百雙。但李芳尊重孩子的意願，也深信只要身心靈健康，就是最好的選擇。

李玉迪承認芭蕾學習過程讓她失去很多和朋友玩耍的機會，但芭蕾讓她忘卻煩惱，在舞台上為觀眾表演所獲得的自由和快樂，使她覺得所有的努力和犧牲都是值得的。媽媽也稱許芭蕾訓練讓孩子學會自律、堅強、吃苦耐勞、團隊合作，對日後在社會工作、交友等方面都大有益處，也讓習舞者變得優雅美麗。

李玉迪獨舞，也與波士頓舞團男星Sam Ainley搭配雙人舞。(李玉迪提供)
李玉迪獨舞，也與波士頓舞團男星Sam Ainley搭配雙人舞。(李玉迪提供)

李玉迪習舞的學校Triangle Academy of Dance創始人Annette Hagopian說，她還記得李玉迪第一次上課時既害羞又害怕的情景，而多年來李玉迪不斷成長，變得自信，14歲她就晉升為卡羅來納青年堡壘舞團的首席舞者，是此級別的最年輕舞者，也是扮演糖梅仙女角色最年輕的一位。

創始人盛讚李玉迪非常成熟、善良、聰明、有條理、謙遜、優雅，總是慷慨分享，同時展現出色的領導能力，幫助舞團協調許多活動和項目。

李玉迪的高中英文老師Geoff Stanbury當天也到場觀賞，老師表示，很欣賞她和同學討論時流露的敏捷而和諧的思路，難怪能和其他舞者有美好的搭配。他對李玉迪未來發展充滿信心。

胡桃鉗是齣大部頭作品，大部分是群舞的場景，所以獨舞和雙人舞部分顯得特別重要。李玉迪獨攬糖梅仙女、克拉拉之夢、阿拉伯女王和露珠的獨舞角色，也與客座的波士頓舞團男星Sam Ainley搭配雙人舞。表演結束後，許多觀眾上前獻花、合影。

現就讀Cary Academy高四的李玉迪正在申請大學，她計畫主修商業管理。她說她想要用另一種方式分享她對芭蕾的愛，夢想將來開一所舞蹈學校，讓年輕一代能享有舞台樂趣。她特別感謝她的舞蹈老師Annette Hagopian和Margaret Severin-Hansen的支持。

演出結束後，觀眾紛紛上前獻花、合影、表達欣賞之意。(記者王明心／攝影)
演出結束後，觀眾紛紛上前獻花、合影、表達欣賞之意。(記者王明心／攝影)

芭蕾 華人 波士頓

上一則

馬州逾期過路費寬限到期 12.1前須繳清

下一則

小飛機墜蒙郡 維權團體促提升機場安全

延伸閱讀

日落公園華人舞團 跨族裔同慶「感友節」

日落公園華人舞團 跨族裔同慶「感友節」
珠海航展閉幕 740多家企業參展 簽逾398億美元

珠海航展閉幕 740多家企業參展 簽逾398億美元
芭蕾舞者夢

芭蕾舞者夢
雅利舞蹈學校 舉辦學院舞展

雅利舞蹈學校 舉辦學院舞展
楊傑敏「落葉歸根」舞劇 聚焦華人移民

楊傑敏「落葉歸根」舞劇 聚焦華人移民
法拉盛農夫市場 上演木偶劇

法拉盛農夫市場 上演木偶劇

熱門新聞

梅莉莎海史密斯(左)被偷抱走時才兩歲。(ABC7)

尋覓51年 德州老父母感恩節見到2歲時被褓姆抱走女兒

2022-11-28 18:28
46歲洛林瑞騙取網路男友120萬元，遭相關單位逮捕。（漢考克縣警局）

「殺豬盤」海削120萬元 德州婦得款賭場光顧300多次

2022-11-29 20:56
全新的「全球航站」將取代現今的第二航廈。(甘金妮工作市官網)

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

2022-11-23 02:15
德州出現怪胎風暴後，許多網友推文嘲笑克魯茲。（推特截圖）

德州反常暴風雪 克魯茲又遭網嘲

2022-11-28 13:49
有人擔心，遠距工作勞工會不會是企業優先裁員的對象。（Getty Images）

企業裁員 6成主管先砍遠距工作者

2022-11-22 13:32
通膨加上經濟可能衰退的隱憂，專家建議想要省錢的消費者，年底購物季先做好金額安排。(特派員黃惠玲／攝影)

憂荷包縮水 專家出招教年底購物省錢法

2022-11-26 02:05

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳