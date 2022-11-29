亞城看板／亞特蘭大動物園 中國彩燈節登場

亞城動物園的中國彩燈節活動開跑了。(動物園臉書)

●亞特蘭大動物園 與HanArt Culture合作，舉辦中國彩燈節活動。自即日起至1月15日該園開放的夜晚為遊客們帶來絢麗的視覺慶典，整個園區內將放置80多盞手繪的燈籠。

此次展出的燈籠包括了各式的動物、植物等，包括獅子、大象、花卉、鳥類、爬蟲類、23呎高的水母和100呎長的中國龍。每個燈籠都由環保LED燈照亮。

其他亮點還包括了KIDZone的互動式燈光跳板(jump-pad)、精選禮品店、食品和飲料攤位以及瀕危物種旋轉木馬的遊樂設施。

購票可上網：https://reurl.cc/EXjMz0。

亞美文藝協會 12‧2網上同樂

●亞美文化藝術協會將於12月2日(周五)晚間8時至9時30分，將在Zoom舉行本年度的亞美節慶同樂聯誼會。由該會歌唱、鋼琴、舞蹈、繪畫各班的學員們演出，分享學習成果。當天並邀請了會員王建華醫師分享健康專業知識。Zoom平台鏈結：https://zoom .us/join，Meeting ID：417 433 0959。

另外，該會開有四個教學班：歌唱、鋼琴、舞蹈、繪畫，明年也將開鋼琴初學入門班給零基礎新生。現已開始接受註冊，有興趣者請聯繫林相吟會長：[email protected]。