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亞城警擊斃非裔男 市府同意100萬和解

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

亞特蘭大市議會上周針對遭警擊斃的非裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)和解案舉行投票，最終全票通過由市府支付死者家屬100萬元的和解金。

布魯克斯在2020年6月在市中心的一家溫蒂漢堡(Wendy's)與兩名白人警察發生衝突後被槍殺。這起事件是發生在弗洛伊德(George Flyod)遭明尼阿波利斯(Minneapolis)警察壓頸致死後幾周，在亞城引發了一波抗議警察暴行和種族不公的示威活動。

喬州檢察官委員會執行主任Pete Skandalakis在8月宣布，此案中警方使用致命武力「客觀上是合理的」。他不會對射殺布魯克斯的警官羅夫(Garrett Rolfe)和布魯斯南(Devin Brosnan)提起訴訟。

布魯克斯家人的律師對於兩名警察並未遭到指控感到失望，2021年9月，布魯克斯的遺孀米勒(Tomika Miller)提起了過失致死訴訟。原告律師日前表示，很高興與亞城市府達成和解。

「這個家庭在此過程中經歷了很多悲傷。儘管布魯克斯的孩子們已經失去了父親，但此案的和解無疑將有助於他們成年後的未來計畫。」該家庭的律師在聲明中表示：「但仍對司法部介入此事抱有希望。」

兩名警官於2020年6月12日至現場了解關於一起有人在溫蒂得來速車道上的車內睡覺的投訴。根據警方隨身攝影機影像顯示，兩名警官與布魯克斯平靜交談了大約40分鐘。

隨後，警察告訴布魯克斯他喝多了不能開車，並試圖逮捕他，布魯克斯開始掙扎。他從其中一名警官手中奪過一把電擊槍然後逃跑，並邊跑邊朝羅夫開槍。羅夫對他還擊開槍，屍檢發現布魯克斯背部中了兩槍。

槍擊後不到24小時，時任警察局長希爾茲(Erika Shields)辭職，抗議者集結案發地，並放火燒了餐廳，導致該餐廳被拆除。

羅夫在事發後的第二天被解雇，但亞特蘭大公務員委員會(Atlanta Civil Service Board)於2021年5月撤銷了對他的解雇。

警察 亞特蘭大 喬州

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