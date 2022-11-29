感恩節期間槍聲不斷 亞城中城商圈 12歲男童中槍亡

Atlantic Station傳出槍案，一名12歲男童罹難，亞城市長狄更斯27日呼籲父母注意孩子行蹤。(亞城市府推特)

亞特蘭大 都會區在剛剛結束的感恩節假期中爆發多起致命槍擊 案，光感恩節當天就有六起槍案，導致五人死亡。另外26日晚上，亞城中城區(Midtown)的熱門購物區Atlantic Station附近也傳出槍聲，一名12歲男童遭射殺，另有五名青少年受傷。

富頓郡(Fulton)法醫辦公室確認，該起槍擊案死者為12歲的查理斯(Zyion Charles)。

亞特蘭大警方(APD)表示，槍擊事件發生在晚上8時左右。當晚稍早，該商場的保安人員和已下班未值勤的亞城執法人員護送一群青少年離開該商場，這群青少年行為乖張，且違反了該商場對於18歲以下消費者的宵禁政策。

據APD兇殺案指揮官Germain Dearlove說，這群人隨後前往第17街，接著在陸橋附近發生爭執並開槍。

亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)於27日下午舉行的記者會上表示，槍案中所使用的三支手槍已經找到，其中一名受傷青少年目前仍在Grady醫院，仍未脫離險境。

狄更斯說，此案涉及了亞特蘭大公立學校(APS)的學生以及卡布郡(Cobb)和南富頓郡(South Fulton)的學生。

亞特蘭大警察 局長官席爾鮑姆(Darin Schierbaum)表示，涉案年輕人彼此認識，且捲入了一場持續的糾紛。

狄更斯、席爾鮑姆和APS督學賀陵(Lisa Herring)紛紛敦促父母隨時掌握孩子行蹤去向，藉此協助解決亞特蘭大的暴力事件。

「父母應隨時了解孩子在何處，」狄更斯說。他鼓勵父母使用孩子手機上的追踪功能，並了解宵禁時間，同時多與孩子朋友的父母交談。

席爾鮑姆重申，大多數槍枝暴力問題都是個人糾紛，而後升級成為使用武器。「警察不是父母。請了解你的孩子的行蹤，並知道他們是否有槍或是否可以使用槍。」

賀陵說，讓亞城成為一個安全的宜居地是「需要各方努力的集體項目」(group project)。她表示如果孩子和父母需要，公校系統可以提供幫助。

狄更斯說，近期該市的其他購物中心幾乎沒有發生暴力事件。他提到，由於午夜籃球(Midnight Basketball)和該市青年暑期工作等計畫發揮效用，青少年的犯罪有所減少。

「亞城絕大多數兇殺案都發生在熟人、朋友和家人之間，」狄更斯說，「企業、父母、學校、亞城公校以及每個人都須共同努力，減少社區中的槍枝暴力。 」