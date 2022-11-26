寒風中激情支持Raphael Warnock　華人參與政治集會 爭取12月6日複選中擊敗對手

與會者專心聆聽Raphael Warnock發表政見。(碧蘭提供)

11月19日週六的亞城北郊朔風野大，在Fowler Park凜冽寒風中聚集了兩百多個滿懷激情的市民，有居住在附近帶著妻兒老小的，也有驅車近一個小時特地趕來助興的，大家目的只有一個：來為Raphael Warnock打氣，爭取在12月6日的複選中再度擊敗對手，代表喬州 進入參議院 。

Warnock自嘲說，自己已經快成為競選專業戶了，在兩年多的時間裡，經過了兩次普選，兩次復選，今年還加料多了一次黨內初選。五次選舉都是曠日持久的耐力戰，他感覺自己這兩年簡直以選舉大巴為家了，每天吃的是競選團隊安排的快餐，想要保持健康的身體還真不容易。然後他話鋒一轉，打趣地說，幸好他在參議院推動了醫療改革法案，把處方藥的上限定在每月$35，任何人尤其是像他這樣已經夠格進入AARP(樂齡會)的中老年都能負擔得起了。現場觀眾撫掌歡呼，因為大家都心有戚戚焉：醫療保障是每個公民的基本生存權，而非有錢人才配有的紅利。經濟不富裕的公民，不應該被迫在買藥與買菜之間做艱難的取捨。

在短短30分鐘的演講中，Warnock以輕鬆詼諧的語調，勾畫了自己的政治抱負，特別提到自己的卑微出身，他是全家12兄弟姐妹中唯一的大學生、碩士、博士。他以此鼓勵現場所有人，特別是小孩和移民：美國夢永遠不會過時，它就活化在大家的眼前。今年2月參議院通過首位黑人女性成為美國高院大法官，Warnock當天給自己6歲的女兒寫了一封信，勉勵她努力發奮，以先輩的成功榜樣自期。最感人的是，Warnock以歷史的高度來看待自己的使命，認為立法者不只是一份工作而已，更是孩子們的先驅拓荒者，每一個法案都將影響千秋萬代，他每一天戰戰兢兢如履薄冰，因為將來要向女兒和後代孩子們交帳。

Warnock特別提到他跟德州參議員 Ted Cruz的一段傳奇式聯手動議，按理說，這兩個人無論黨派、政治立場、膚色、種族、經歷，都毫無相通之處，除了共事於參議院的商務委員會之外，平時根本沒有交集的機會。即使在商務委員會中，兩人大部分時間都是各為其主、同床異夢。直到有一天，Ted Cruz在修訂1.2億的基建法案中，提出一條擴建I-14號州際高速公路的議案，Warnock馬上看到這是對喬州經濟發展非常有利的提案，於是不顧涇渭分明的黨派壁壘，馬上起立發言願意聯署Ted Cruz的提案，這一異常的舉動不但引得所有參議員哄堂大笑，連共和黨的黨魁Mitch McConnell都不禁莞爾。要知道，如今的政治格局是只問黨派不管是非的，Warnock這樣的愣頭青式的議政胸懷，連老牌政客都為之側目。理所當然地，該提案最後被全票通過。Raphael Warnock說完這段故事，向觀眾眨了眨眼，幽默地說：Ted Cruz的全名其實是Rafael Edward Cruz，可見，兩個人冥冥中還是有某種因緣的。