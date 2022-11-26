參與Raphael Warnock政治集會的華人。(碧蘭提供)

萬眾矚目的美國中期選舉11月8日落幕了，在這次史上最豪華的中期選舉中，兩黨從聯邦到地方共燒掉167億美金，比2018年的前高又高出22%。可惜這麼多的銀子花出去，喬州 的參議員 候選人竟然都沒有得票超過半數，於是兩人將於12月6日再次碰頭進行重選。

兩位候選人都是喬州南部平民出生的非裔，均自稱是虔誠基督徒卻又都離過婚，名字音譯也很接近，一是民主黨籍現任參議員沃納克(Raphael Warnock)，另一是共和黨 籍挑戰者沃爾克(Herschel Walker)。 1969年出生的Warnock是哥倫比亞大學附屬協和神學院道學博士，2005年加入馬丁路德金曾經掌舵的Ebenezer教會擔當主任牧師，是該教會有史以來最年輕的主任牧師。Walker年紀稍大，1962年生人，曾經是職業橄欖球明星，1999年獲選進入橄欖球名人堂，退役後經商有道，如今坐擁數千萬身家，據稱是喬州史上最富有的參議員候選人。

兩位候選人都是異常傑出的成功人士，在各自領域憑藉努力，活出精彩的人生。但若論家國情懷與個人操守，兩人就南轅北轍了，其分別之大不啻於雲泥之判。

Warnock牧師於過去17年一直在Ebenezer教會擔當主任牧師，2014年開始涉足政治，呼籲喬州政府加入聯邦資助的擴展醫保計劃(Medicare Expansion)；2015年在民主黨內為低收入家庭發聲；2017年奔走團結兩黨的有識之士，致力普及選舉教育並提升選民登記率。2021年當選喬州第一位非裔聯邦參議員之後，Warnock馬上參與推動法案提高最低時薪、保護選舉權。最難得的是他摒棄黨爭，積極與共和黨同僚合作，共同推動有利於國計民生的政策。比如2021年9月他同密西西比州的共和黨參議員Cindy Hyde-Smith聯手動議，設定9月19-25日為殉難軍人(Servicemen)紀念日，這個動議得到參議院全票通過。2021年11月他同德州共和黨參議員Ted Cruz一同動議，興建一條貫通喬州和德州的州際公路，以應付日益增長的經濟和物流需求。在參議院提出動議的時候，Warnock牧師的說辭尤其感人，他說：「這一條大路將貫通人文社群，將超越政治利益、跨過黨爭分歧、撇開種族偏見，使我們的孩子可以通過這條路，走向更好的未來。而我們作為立法者、甚至普通公民的責任，就是修造這樣的一條路！」

在新冠病毒肆虐期間，Warnock牧師幫助通過了一連串經濟刺激法案，包括1.9兆American Rescue Plan Act，該法案不但補貼美國工薪家庭、幫助疫情期間失業的人，也透過經濟援助與低息貸款，扶持小企業主挺過難關。

沒想到作為千萬富翁的Walker，竟然也是經濟刺激法案的受益人，2020年4月他旗下的Renaissance公司通過Paycheck Protection Program(PPP)獲得聯邦補助18萬美金，其中11萬無需償還。他是Sotherly酒店集團的董事，該集團通過PPP得到900萬的政府補助，卻解雇90%的僱員，那筆錢本該補助員工留住僱員，如今都補助給了誰，只有天知道。諷刺的是，Walker於2020年4月發推文，怒懟那些拿了錢的大企業，罵他們恬不知恥。這就很有趣了，或許Walker不知道自己名下的企業原來也很無恥，又或許他一涓清流，無力洗刷企業泥沼。難怪FoxNews對於Walker的參選搖頭嘆息，因為沒人知道Walker是否了解共和黨的核心理念。更難怪親共和黨的政團Red Senate，為Walker站台時花大量篇幅抨擊對手，卻鮮有一詞之褒論及Walker，這個也很容易理解，巧婦難為無米之炊也。

公務如斯為難，私德就更不堪言了。Walker在2008年出版的自傳裡披露，自己青年時代曾被診斷為人格分裂(identity disorder)，常常有激烈的暴力傾向。29歲那年他拿著槍放進一顆子彈，準備跟自己玩俄羅斯輪盤，就為了過把刺激的癮；39歲那年，他在達拉斯市郊開車追殺一個送貨小哥，就為了他送貨誤點。據他前妻憶述，Walker有多年的家暴歷史，曾經拿著剃刀架在她的喉嚨上，又曾用槍頂著她的太陽穴。離婚後也曾多次上門、或致電前妻娘家人騷擾並威脅。 Walker的長子回憶說，2005年自己父母離異後，母親帶著他為躲避Walker的死亡威脅，曾在六個月內搬家六次。Walker在競選中經常標榜自己是個顧家的暖男，他的兒子付之一笑，反問記者說：「Walker跟四個女人生了四個娃，沒有一個在他身邊長大，這麼一個令人髮指(atrocious)的奇葩，竟然好意思自詡顧家？」

本文不是為了扒糞逐腥，乃是請理性客觀的華人選民理解：不論是民主黨員還是共和黨員，只要一心為社稷謀福利，就是我們的好議員。在這樣的認知下，作為一個理性客觀的中間選民，我的一票投給Raphael Warnock牧師。(作者為居住亞特蘭大華人)