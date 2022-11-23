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北卡三角區4校卡拉OK賽 嗨翻天

記者王明心／北卡羅來納州報導
主持人黃光榮(左)和評審黃文慶先上台做「錯誤示範」。(記者王明心／攝影)
主持人黃光榮(左)和評審黃文慶先上台做「錯誤示範」。(記者王明心／攝影)

北卡台藝會20日在凱瑞劇院(Cary Theatre)舉行三角區四校卡拉OK歌唱大賽，由杜克、北卡州大、北卡大學的台灣留學生，及台灣僑胞組成的「社區大學」隊進行激戰。大家不但歌藝出眾，還在表演形式上費心設計，精采演出讓全場觀眾嗨翻天。

北卡大學隊熱舞高歌「快樂崇拜」，表現身後音樂錄影帶裡的意境。(記者王明心／攝影)
北卡大學隊熱舞高歌「快樂崇拜」，表現身後音樂錄影帶裡的意境。(記者王明心／攝影)

台藝會自2017年起開始每年舉辦卡拉OK大賽，前兩年因疫情，改為線上直播。今年是疫情後第一次實體舉辦，籌辦人僑務促進委員黃光榮表示，希望藉此機會讓三校學生和僑胞共聚，以音樂交流。僑務促進委員方素如帶去僑委會贊助的獎金，讓大家有實質鼓勵。

當天分國語、英語、台語獨唱，或是國語合唱、英語或台語合唱等五類別分組比賽，裁判依咬字音色(30%)、音調節奏(30%)、表演效果和台風(20%)、歌曲詮釋(20%)四個標準評分。因表演水準不分軒輊，分數很接近。

主持人黃光榮和三角地區大叔仿少男團隊的RTP Boyz成員黃文慶先登場，手揮大扇，一副天涯獨行狀唱「孤勇者」，自嘲唱錯的地方是為緩解參賽者壓力而故意為之。果然之後上場者個個台風穩健，信心充足，卯足全力演出。

同樣選唱「愛情限時批」，杜克隊(左)試圖表現原唱本色，社區隊自創風格。(記者王明...
同樣選唱「愛情限時批」，杜克隊(左)試圖表現原唱本色，社區隊自創風格。(記者王明心／攝影)

合唱部分是當日最熱鬧的項目，各隊使出渾身解數，在歌唱、舞蹈、服裝、道具上費心設計，巧妙搭配令人叫好。北卡大學隊熱舞高歌「快樂崇拜」，和身後音樂錄影帶裡的原唱團隊配套，帶動全場歡呼連連。杜克大學隊和社區大學隊都選唱「愛情限時批」，但詮釋各異。杜克隊的林柏安 和蔡庭玉戴上墨鏡，試圖表現原唱伍佰的本色。社區隊的魏銘佑和陳妍君則以牛仔帽和牛仔靴，表現獨創風格。北卡大學二重唱張世穎和陳宗平身穿香港衫、腳蹬夾腳拖、胸戴粗金鍊、臂粘刺青貼紙，成功塑造「癡情啥意義」中，黑社會兄弟浪跡江湖卻得不到真愛的形象。

有些親友團特製大幅海報和手機海報，表達對參賽者的支持和鼓勵。即使不是事先安排，觀眾也會溫暖的適時予以支援，譬如杜克的陳思妤唱「星辰大海」時，觀眾們跨校揮舞手機，以燈光象徵星辰。北卡大學的黃柏元唱「當你」時，觀眾跟著唱，台上台下有如快樂大家庭。

最後得獎名次依次為北卡大學、杜克大學、社區大學、北卡州大。另外由現場和直播觀眾票選出最佳表演獎前三名黃柏元、張世穎、葉子新，和最佳人緣獎前三名王宗平、 沈越齊、蘇錫安。

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