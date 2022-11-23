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喬州10月失業率小升至2.9% 15.2萬人待業

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州10月失業率小幅上升至2.9%。(美聯社)
喬州10月失業率小幅上升至2.9%。(美聯社)

喬州的失業率在先前三個月處於歷史最低點的2.8%之後，10月小幅上升至2.9%。雖然雇主薪資單(payrolls)上的雇員人數仍在增加，但增幅可能正在放緩。上述數據顯示，喬治亞州的就業市場仍然很熱，但成長趨於平穩。

這是喬州失業率自2020年4月疫情流行開始，逐步降低，甚至創下12.3%的歷史新高後，首度呈現上升趨勢。

喬州10月的失業率仍低於一年前同期的3.4%，但勞動力連續第四個月下降，而報告有工作的人數則連續第三個月下降。在連續兩個月低於15萬的超低失業及求職人數後，喬州10月份此一數字小幅攀升至15萬2000人。

喬州7月份雇主薪資單上的就業人數(許多經濟學家主張的最重要勞動力市場指標)，增加了3000人至484萬人。這比去年的水平高出20萬4000人。

喬州勞工署署長、共和黨的巴特勒(Mark Butler)表示，儘管發生了「一些獨立的裁員事件」(some isolated layoff events)，但找到工作的機會仍然很大，「我們還是在多個領域創造記錄，突顯當前喬州人的招聘環境仍具優勢。」

全美失業率則從9月份的3.5%升至10月份的3.7%，比一年前同期的4.6%低。

截至11月12日的一周內，約有3800名喬州人申請了新的失業救濟金。截至11月5日的一周內，領取州失業金的總人數約為2萬3000人。

喬州 就業 疫情

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