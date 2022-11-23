我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

北卡洛麗聖誕遊行花車 撞死11歲舞蹈女童

記者王明心／北卡羅來納州報導
小熊貓和聖誕女童在花車上準備出發，不料遊行因車禍告停。(參與家長提供)
小熊貓和聖誕女童在花車上準備出發，不料遊行因車禍告停。(參與家長提供)

原本應當歡樂洋溢的洛麗聖誕遊行，因一輛遊行花車撞倒一名11歲舞蹈女孩，遊行嘎然停止，女孩送醫不治。參與此次遊行的北卡華人聯合會(CAFA)表示，心與遇難者家人同在，為她的家人、朋友，以及舞者團隊夥伴們祈禱。

洛麗聖誕遊行上，一輛遊行花車撞死一名11歲女孩。(美聯社)
洛麗聖誕遊行上，一輛遊行花車撞死一名11歲女孩。(美聯社)

根據電視台WRAL報導，11歲的布魯克斯(Hailey Brooks)在19日的洛麗聖誕遊行中和其所屬的CC & Company舞蹈團團員一起跳舞時，舞蹈團的花車突然剎車失靈，失控加速前進。事發時附近人群快速散開，還有一些人立刻衝向卡車，試圖攔阻車輛以免發生更嚴重撞擊，然而布魯克斯不幸仍被撞倒，緊急送醫仍宣告死亡。

洛麗警察局以多種罪名逮捕肇事者。(該局臉書)
洛麗警察局以多種罪名逮捕肇事者。(該局臉書)

肇事者是20歲的格雷斯(Landen Christopher Glass)，據查他曾多次因汽車違章而被罰，包括四張汽車未接受檢查的罰單，剛在10月30日拿到的罰單就是肇事時所開的GMC Denali卡車。其他罰單還包括排氣系統不當和沒有標識燈。

車禍發生後，洛麗警察局逮捕了格雷斯。他告訴當局他「從事汽車安全系統工作」，目前尚不清楚他以何種身分擔任該花車團駕駛。

根據逮捕令，他從2021年起就有汽車未接受檢查、窗玻璃顏色違規、設備不當、超速駕駛等紀錄。警方從這次車禍指控他機動車輛致死、粗心大意、裝備不當，不安全移動，及在遊行中攜帶槍枝等罪名。目前他已獲保釋，開庭日為明年1月26日。

參與此次遊行的華聯會隊伍，由洛麗漢語學校和教堂山中文學校支援兩隊舞龍隊，一輛由Spa by Jing贊助的花車，上有由五名工作人員和17名孩童喬裝的大小熊貓，兩名拿著華聯旗子的漢服少女，和兩名負責向現場觀眾發送玩偶的聖誕女童及一名鼓手共同組成。一行人正待登場，不料活動卻因意外車禍中止。

雖然經過幾個月的辛苦籌備，卻沒能在現場觀眾和電視螢幕前亮相，但華聯表示，感恩全員平安，也感謝為此次花車遊行付出努力的工作人員。為了對遇難者的尊重和哀思，將不在網站上發布遊行現場的歡快照片，僅祝願大家年末平安順遂。

華聯舞龍隊準備出發，不料遊行因車禍告停。(參與家長提供)
華聯舞龍隊準備出發，不料遊行因車禍告停。(參與家長提供)

遊行 汽車 車禍

上一則

新州州長墨菲 去年收入飆升4倍

下一則

全美首例 芝城歐海爾全球航站2030年完工

熱門新聞

休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-15 12:38
白人老師( 背對者)發表白人至上理念被偷拍。(808mafiaboss Instagram)

「我的種族超優」德州白人老師自視高 卻因此丟飯碗

2022-11-15 18:20
冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

2022-11-19 02:13
北卡州大發生本學期第四次學生自殺事件。(記者王明心／攝影)

疑學業壓力大 北卡州大1學生自殺 本學期已4生了結生命

2022-11-16 12:35
普林斯頓大學終身教授史坎蘭因上課時用了被視為種族歧視的字眼遭批評，但校方認為史坎蘭應受到學校學術自由政策的保護。圖為學生走過該校校園。(Getty Images)

普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇

2022-11-18 15:15
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

2022-11-19 12:32

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」