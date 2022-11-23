北卡洛麗聖誕遊行花車 撞死11歲舞蹈女童

小熊貓和聖誕女童在花車上準備出發，不料遊行因車禍告停。(參與家長提供)

原本應當歡樂洋溢的洛麗聖誕遊行 ，因一輛遊行花車撞倒一名11歲舞蹈女孩，遊行嘎然停止，女孩送醫不治。參與此次遊行的北卡華人聯合會(CAFA)表示，心與遇難者家人同在，為她的家人、朋友，以及舞者團隊夥伴們祈禱。

洛麗聖誕遊行上，一輛遊行花車撞死一名11歲女孩。(美聯社)

根據電視台WRAL報導，11歲的布魯克斯(Hailey Brooks)在19日的洛麗聖誕遊行中和其所屬的CC & Company舞蹈團團員一起跳舞時，舞蹈團的花車突然剎車失靈，失控加速前進。事發時附近人群快速散開，還有一些人立刻衝向卡車，試圖攔阻車輛以免發生更嚴重撞擊，然而布魯克斯不幸仍被撞倒，緊急送醫仍宣告死亡。

洛麗警察局以多種罪名逮捕肇事者。(該局臉書)

肇事者是20歲的格雷斯(Landen Christopher Glass)，據查他曾多次因汽車 違章而被罰，包括四張汽車未接受檢查的罰單，剛在10月30日拿到的罰單就是肇事時所開的GMC Denali卡車。其他罰單還包括排氣系統不當和沒有標識燈。

車禍 發生後，洛麗警察局逮捕了格雷斯。他告訴當局他「從事汽車安全系統工作」，目前尚不清楚他以何種身分擔任該花車團駕駛。

根據逮捕令，他從2021年起就有汽車未接受檢查、窗玻璃顏色違規、設備不當、超速駕駛等紀錄。警方從這次車禍指控他機動車輛致死、粗心大意、裝備不當，不安全移動，及在遊行中攜帶槍枝等罪名。目前他已獲保釋，開庭日為明年1月26日。

參與此次遊行的華聯會隊伍，由洛麗漢語學校和教堂山中文學校支援兩隊舞龍隊，一輛由Spa by Jing贊助的花車，上有由五名工作人員和17名孩童喬裝的大小熊貓，兩名拿著華聯旗子的漢服少女，和兩名負責向現場觀眾發送玩偶的聖誕女童及一名鼓手共同組成。一行人正待登場，不料活動卻因意外車禍中止。