亞城10月房屋銷售 跌至11年來新低

亞特蘭大都會區10月房屋銷售量大跌，是自2011年來該月最低水平。(美聯社)

根據First Multiple Listing Service的數據，10月份亞特蘭大都會區12個郡的房屋銷售量，比去年同期下降35%。上個月該區共有4415筆房產銷售，低於自2020年1月以來的任何一個月。1月通常是亞特蘭大房地產 市場每年交易最清淡的月份。

這也是自2011年以來同月份的最低銷售額。當年的10月份，市場剛剛開始從經濟大衰退(Great Recession)的深淵中反彈，亞城都會區的待售屋供應量累計接近七個月，目前的供應量則只有兩個多月。

10月的新屋掛牌量也下降，較去年同期下降19%。

房地產市場活動的急劇萎縮直接對應於房貸利率 的上升。根據消費金融服務公司Bankrate的數據，隨著美聯儲(U.S. Federal Reserve)繼續提高基準利率試圖抑制通膨，喬州30年期固定利率房貸的平均利率已超過7%。這比起自2008年房市崩盤以來的任何時候都還要高。

房市交易的減少也與2020年中期到2022年初的市場形成鮮明對比，當時因為疫情導致的封城和遠距工作，激發了數百萬人遷移到郊區或成本較低的地區，尋求更大的住屋。但現在，只有那些非搬家不可的人才會買賣交易房屋。

Metro South房地產經紀人協會會長克勞福德(Cynthia Crawford)表示，潛在的買家和賣家都因市場的變化而「害怕」。飆高的房貸利率是一個轉折點，許多人擔心房價會再次暴跌，儘管經濟學家預計亞特蘭大的房價將在2023年繼續上漲，但與過去兩年半相比，成長將有所放緩。

克勞福德說，房地產經紀人也因此必須「溯本清源」(get back to basics)才能完成交易。對於許多在2020年3月之後才進入市場的房仲來說，這可能是他們第一次學習如何處理待售屋列表，甚至制定參觀房屋策略、進行價格調整和為客戶提供諮詢。

在市場猛爆式的增長之後，近日市場的變化使房地產行業的勞動力正在減少。由於需求下降，一些房貸放款員和房仲將面臨被裁員 。房產公司Redfin Corp.近日便宣布裁員862人，佔員工總數的13%。

房地產行業通常會在年底前經歷一些裁員，因為代理人會權衡收入與專業組織的會費和費用。今年因為市場的衰退以及先前湧進的許多缺乏經驗房仲，預計將會有更多裁員。