北喬大辦俄羅斯文化活動惹議

一群烏克蘭 人及其支持者希望北喬治亞大學(UNG)，取消一項推廣俄羅斯 文化的教育 活動。

為慶祝國際教育周，該校的全球參與中心(Center for Global Engagement)舉辦了多場聚會和研討會，其中包括一項名為「前進俄國」(Rush into Russian)活動，參與者可在活動中了解該校俄語課程，用俄語草書寫下名字，並品嚐俄國美食。

大約100人日前簽署了請願書，於活動前發送給校長Bonita Jacobs，希望取消該活動。信中指出，喬州烏克蘭社區成員「對該校鼓勵學生和教職員。在俄羅斯對烏克蘭發動全面戰爭之際，逆向宣傳和推廣俄國文化深表關切和憤怒」。

根據聯合國數據，俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭已造成烏克蘭約6000多名平民喪生，並迫使約800萬人逃離該國。

名列全美六所資深軍事學院(senior military colleges)之一的該校，稍後向亞特蘭大憲報(AJC)發了以下聲明：

「本校提供各種語言課程，美國國防部認為這些課程對學員具有戰略意義，用以培養語言技能、建立區域專業知識和培養文化能力。俄語是其中一種戰略語言。UNG每年都會強調本校語言課程來辦理國際教育周；今年的活動重點是中文、西班牙文、日文、韓文和俄文。」

當周其他活動還包括台灣的珍珠奶茶品嘗、以足球和世界杯為題來了解拉丁美洲和西班牙，以及品嘗韓國咖啡等。

戈爾曼(Olga Gorman)大約一年前從烏克蘭搬到亞特蘭大，並協助領導當地支持烏克蘭的集會。她說她在社群媒體上分享了請願書，迅速收集到數十個簽名。

戈爾曼向該校提交請願書的第二天，收到了校方回覆，其內容與學校公開聲明幾乎相同。校方還在信內感謝戈爾曼「表達了其擔憂」。

但戈爾曼表示，學校沒有回答問題。

UNG後來依舊照常舉行活動。支持烏克蘭的一方則於上周聚集在該校Dahlonega校區，抗議該校俄羅斯活動，並慶祝烏克蘭文化。

該校環境微生物學副教授、波蘭裔的Dobrusia Bialonska沒有參與抗議活動，但幫忙組織了隨後舉行的烏克蘭活動。她說此慶祝活動是獨立於該校國際慶典周的活動。

「我相信我們至少可以促進文化和慶祝文化，這樣他們(支持烏克蘭者)就不會感到孤立，」她說。