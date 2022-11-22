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亞城垃圾場又起火 居民憂有害健康

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
位於南富頓市的一處垃圾填埋場，在四年前首度爆發火災後問題仍持續未決。近日火勢又再度死灰復燃。(WSBTV影片截圖)
位於南富頓市的一處垃圾填埋場，在四年前首度爆發火災後問題仍持續未決。近日火勢又再度死灰復燃。(WSBTV影片截圖)

亞特蘭大都會區一個垃圾掩埋場，四年前首度爆發火災後，直到現在問題仍未解決。該垃圾場近日又傳出火災，因此再度成為各界議論焦點。

根據WSBTV News Drone 2所拍到的畫面，這座位於南富頓市(South Fulton) Bishop Road的垃圾掩埋場，仍持續冒出濃濃黑煙。

附近住戶表示，當他們近日看到垃圾掩埋場再次冒出火焰時，立刻撥打了911報案，這場火勢距離該地首度發生火災已經有四年。

「最近我們一直聞到濃煙跟燒焦的氣味」，住在附近的居民Lagina Yielding說，「濃煙讓我們不得不待在屋子裡」。

居民們對於火勢持續和濃煙密佈都感到憂心，「害怕會對健康帶來負面影響」。

WSBTV記者嘗試致電掩埋場東主布洛克(Tandy Bullock)，詢問他為什麼四年來收到多次傳票和罰款後仍未能清理現場。

布洛克回覆電話表示，他無法發表評論，但表示律師稍後會對此說明。

同樣住在該地附近的南富頓市議員塞巴斯蒂安(Jaceey Sebastian)表示，業主先前曾試圖自行清理現場，但未能解決問題，反而讓情況更糟。

塞巴斯蒂安表示，本周喬州環境保護部門會要求法官就該掩埋場舉行緊急聽證會。

根據美國環境保護署(EPA)的一項研究顯示，該填埋場有六種化學品含量超標。

塞巴斯蒂安說，他希望喬州或該市可以聘請專家清理現場，並徹底將火撲滅。

喬州 大都會 亞特蘭大

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