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逾160萬喬州人 感恩節假期將駕車出遊

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
感恩節假期預計將有超過160萬喬州人駕車出遊，將會出現繁忙的車潮，民眾應儘早出發並靈活安排旅行計畫。(記者林昱瑄／攝影)
感恩節假期預計將有超過160萬喬州人駕車出遊，將會出現繁忙的車潮，民眾應儘早出發並靈活安排旅行計畫。(記者林昱瑄／攝影)

根據AAA的數據，在感恩節這一周，預計將有超過160萬喬州人駕車出遊超過50哩，比去年增加1萬4000人，預期將會出現繁忙的車陣，民眾應儘早出發並靈活安排旅行計畫。

AAA旅行副總裁哈斯(Debbie Haas)在聲明中指出，雖然油價和通膨等問題帶給旅行預算額外壓力，但出門旅遊仍然是美國民眾的頭等大事，尤其是在假日期間。今年全美的旅行支出，更達到疫情流行以來的最高。

即使是留在亞城，未來一周的交通量預計也會增加。

「感恩節前一天是一年中最繁忙的旅行日，」喬州公共安全部門(Georgia Department of Public Safety)長官賴特(Col. Christopher Wright)表示，該州交通量將顯著增加，並預期出現擁塞和延誤。

根據交通分析公司INRIX報告，旅客應避免在高峰時段上路，包括23日中午至晚上8時。24日到27日間，預計下午時段路上的車輛最多。

據DPS稱，去年感恩節長周末期間，喬州道路車禍，共造成20人死亡。從2014年到2021年，感恩節期間共有136人死於喬州道路上的車禍。而據調查人員稱，在許多車禍中，酒精和速度是主要肇事因素。

WSBTV報導中指出，例行的汽車保養對於計畫旅行的民眾來說至關重要，包括加滿油箱和為輪胎打氣。

其他在路上保持行車安全的技巧還包括：

1. 遵守路上的速限。

2. 駕車時務必保持心智清醒。如果神志不清時，考慮拼車(rideshare)服務或找位司機代駕。

3. 繫好安全帶，包括兒童乘客。

4. 駕車時應全神貫注。注意不要分心並避免使用手持裝置。

5. 事前計畫行程，盡量減少停車次數並帶上應急路邊工具包。

喬州交通署預估，今年感恩節假期車流量最多的時候將會落在23日下午。(GDOT臉書...
喬州交通署預估，今年感恩節假期車流量最多的時候將會落在23日下午。(GDOT臉書)

喬州 車禍 疫情

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