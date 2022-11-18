喬州富頓郡法官 推翻心跳法案

富頓郡法官15日推翻了喬州心跳法案。圖為今年6月聯邦最高法院推翻羅訴韋德案後，集結在喬州議會前抗議的民眾。(美聯社)

喬治亞州富頓郡(Fulton)高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)，15日推翻了該州2019年通過，禁止在偵測到胎兒心跳後墮胎 的法令(又被稱為心跳法案 )。麥克伯尼稱，該法違反了當時美國憲法和聯邦最高法院的先例，因而無效。此裁決立即生效，即日起喬州 某些診所預料將恢復為懷孕六周後的婦女墮胎。

此案是由代表醫生和倡導團體的喬州美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union of Georgia)，先前針對要求廢止心跳法案提出上訴。

麥克伯尼在判決中表示，心跳法案無效是因其在2019年簽署成為法律的當時，聯邦最高法院根據羅訴韋德案(Roe v. Wade)及另一項裁決，允許超過六周的懷孕婦女墮胎。

喬州總檢察長卡爾(Chris Carr)的發言人理查森(Kara Richardson)對此裁決表示，已提交上訴「我們將繼續履行職責，在法庭上捍衛喬州的法律。」

州長坎普(Brian Kemp)的發言人伊森豪爾(Andrew Isenhour)則說，麥克伯尼的裁決，是將「法官的個人信念置於喬州立法機構和人民的意願之上。」

心跳法案發起人，代表Acworth的共和黨州眾議員Ed Setzler說，他相信州最高法院最終會否決麥克伯尼的判決並恢復反墮胎法。

喬州心跳法案於2019年由州議會通過並由坎普簽署，但一直被阻止生效，直到聯邦最高法院在今年6月推翻了近50年來保護墮胎權的羅訴韋德案。當時，美國第11巡迴上訴法院允許喬州在高院裁決後的三周內，就可開始執行心跳法案。

麥克伯尼在裁決中寫道，當心跳法案頒布時，「在全美任何地方，包括喬州及聯邦，在胚胎有自行存活能力之前禁止墮胎明確違憲。」

因此他表示，該法「在頒布時未能成為喬州法律，現在也不是。」

喬州官員則辯稱羅訴韋德案本身是錯誤的，且最高法院裁決已將其推翻。

對此，麥克伯尼表示，既然高院已推翻羅訴韋德案，2019年心跳法案「可能有一天會成為喬州法律」。

但他指出，只有在州議會「在公眾關注下經過適當辯論，且毫無疑問地確定並證明胚胎權利對婦女身體自主權及隱私權的限制是合理的，此情形才會發生。」