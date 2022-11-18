參院：喬州醫師治療拘留婦存嚴重缺失

參議院發布調查結果，指出ICE先前未能採取足夠措施來充分審查並監督喬州愛文郡拘留中心(ICDC)，導致移民婦女遭受不必要、侵入性的婦科醫療程序。圖中此案爆料護士Dawn Wooten。(美聯社)

根據15日公布的聯邦參議院調查結果指出，美國移民 和海關執法部門(Immigration and Customs Enforcement, ICE )先前未能採取足夠措施，對喬治亞州愛文郡(Irwin)拘留中心的一名婦科醫生充分審查並監督，導致該醫生在未經拘留移民婦女同意下，對其進行了不必要、侵入性的醫療程序。

在長達18個月的調查後，參議院一個調查小組發布了針對ICE喬州愛文郡拘留中心(ICDC)及其合作的私營醫療站的調查結果。

此調查重點，聚焦在婦科醫生Mahendra Amin所提供的拘留所場外諮詢和治療。根據一名受害移民母親的證詞稱，她被戴上腳銬運送，接受婦科醫生的粗暴檢查，隨後在未經解釋的情況下被注射了避孕藥。

2020年9月由曾在ICDC擔任護士的Dawn Wooten向有關單位提出舉報，她指控在ICDC遭拘留的移民婦女遭不當對待，包括醫療疏忽、寬鬆的防疫政策和有問題的醫療程序，包括有病患遭到子宮切除(hysterectomies)。

該調查表示，Amin所進行的兩次子宮切除術似乎在醫學上是必要的，但發現其對被拘留婦女所進行婦科醫療程序有「嚴重疏失」(serious issues)，「被拘留的婦女似乎遭受過度的、侵入性的、且通常是不必要的婦科手術 。」

負責審查受害婦女病歷的婦產科醫生Peter Cherouny表示，Amin的醫療手段「過於激進」(too aggressive)，包括將患者的良性卵巢囊腫手術切除，通常這類情況「無需手術干預即可解決。」

Cherouny在報告中指出，Amin這類手段對患者帶來的風險包括感染、出血、疼痛甚至不育。

報告中也指出，ICE官員並不清楚Amin先前的醫療事故訴訟，以及司法部和喬州對其提出醫療補助詐欺訴訟。此索賠詐欺案於2015年在未承認不當行為下，和解告終。

ICE衛生服務隊助理主任史密斯(Stewart Smith)表示，在2020年9月Wooten投訴之前，該機構並不知道外界對Amin的擔憂。

「Amin是該地區唯一願意接診這些患者的醫療人員，」史密斯說。「直到舉報人指控爆出，我們才知道所有細節。」

美國國土安全部(Dept. of Homeland Security)去年終止了與ICDC的合同，並已將被拘留的移民轉移到其他設施。