白宮感恩節 赦免北卡2火雞

白宮每年「赦免」兩隻火雞，讓牠們免於成為感恩節盤中飧。(美聯社)

白宮 15日宣布，總統拜登 21日將在白宮南草坪慶祝全國感恩節火雞表演第75周年，並放生一隻火雞和其候補，這兩隻雞都來自北卡 門羅市(Monroe)的一個農場。

北卡州大同日宣布，這兩隻火雞經放生後，將由該校農業和生命科學學院(CALS)接手。這是該校第一次成為國家感恩節火雞安養餘年的家，火雞將安置在學校設施內，由家禽專家和學生負責照顧。

電視台WRAL報導，前總統川普2019年放生的感恩節火雞「奶油」(Butter)和候補火雞「麵包」(Bread)；奧巴馬在2009年感恩節所拯救的「勇氣」(Courage)和「卡羅來納」(Carolina)同樣都來自北卡。白宮尚未宣布今年獲選火雞的名字。

根據白宮官網，1870年代，羅德島家禽經銷商沃斯(Horace Vose)開始將發育良好的火雞送往白宮。到了1914年，贈送火雞給總統的機會向所有人開放。

杜魯門(Harry S. Truman)是第一個從全美禽蛋委員會和全美火雞聯合會收到火雞的總統。他在任的1947年的9月到11月，政府推行「無家禽周四」(Poultryless Thursdays)，激起家庭主婦、餐館老闆和家禽業的憤怒。家禽業者指出，接下來的感恩節、耶誕節和新年這三個原本火雞熱銷的節日恰好都在周四時，民怨達到沸點。家禽養殖戶因此開始向白宮寄去成箱的活雞，標明「給總統的母雞」，以示抗議。