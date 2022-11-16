伍永基 當選北卡維郡公校首位亞裔董事

華洋民眾為伍永基競選，組織募款會。(記者王明心／攝影)

競選北卡 最大學區維克郡(Wake)公校董事會的華裔候選人伍永基(Wing Ng)，在剛結束的期中選舉以2萬5479票、49.47%的得票率擊敗其他兩位對手，成為該會首位亞裔 成員。此外，他以共和黨身分，在藍派掛帥的三角地區贏得選戰，也令人刮目相看。

伍永基當選北卡最大學區維克郡(Wake County)公校董事會首位亞裔董事。(伍永基競選官網)

伍永基在洛麗行醫17年，現任職維克醫院，專門治療創傷性腦損傷。他將自己的職業和私人生活致力於治療和宣導殘障人士的福祉，以及伸張華裔在北卡的權益，他曾任北卡發展殘疾委員會副主席，也是薩爾瓦多傳教士組織「漢娜之手」 (Hannah's Hand)的董事會成員、北卡亞裔聯盟(NCAAC)副主席。

他將自己的成功歸功於美國卓越的公共教育 。八歲隨家人從香港移民來美的他，從小受益於公立教育，公立教育助他脫貧，也讓他通過努力和堅持，獲得成功。

伍有兩個女兒，他深刻理解父母在支持子女所面臨的挑戰。他說自己以身為華裔為榮，希望孩子們從公正的敘述中學習歷史，也和他一樣為自己的文化背景感到自豪。他表示，要在不涉及政治議程的情況下，將公民、美國和世界歷史帶回課堂。

華洋民眾為伍永基(前左三)競選，組織選民見面會。(記者王明心／攝影)

他的理念獲得許多華洋民眾支持，選戰期間紛紛為他募款、拉票、辦理選民見面會，在他的住家受到颶風侵襲而毀壞時，出力幫忙處理。他也獲得許多政界人士支持，包括北卡37選區州議員Erin Pare、68選區州議員David Willis、69選區州議員Dean Arp、共和黨維克郡黨部、北卡亞裔聯盟、卡羅來納教師聯盟(Carolina Teachers Alliance)等都為他背書。

伍永基表示，當選是莫大榮譽，感謝大家的協助和支持。他會力促學校對學生灌輸美好教育願景、縮小學生背景差距、確保維克郡的孩子們獲得應得的優質教育，讓每個人都有平等機會發揮潛力、獲得成功。