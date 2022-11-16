教堂山北卡大 多處供水含鉛

美國疾病控制與預防中心提醒民眾留意水中含鉛的問題。(CDC官網)

教堂山北卡 大學(UNC-Chapel Hill)近日陸續發現校內好幾個建築物的飲水機和水槽出水含鉛，學校提供健康測試，建議在這些建築物裡工作或上學者接受檢查。

北卡環境、健康、安全局(EHS)在過去一個月裡，持續檢測 該校的供水設備，發現八座建築物中21個飲水機和14個水槽出水含鉛，這些建築物包括Fordham Hall、Hamilton Hall、Manning Hall、Phillips Hall、South Building、Wilson Library、Carrington Hall和Isaac M. Taylor Hall。

該局還在繼續分階段檢測校園中的飲水機、廚房和休息室的水槽和製冰機，將從最古老的建築物開始。檢測期間，供水裝置將停止使用。如果檢測出水中含鉛，會關閉供水裝置，通知相關人士，並將檢測結果發布在該局網站上。

校方將對在水質含鉛建物工作求學的教職員和學生，提供免費健康檢測，孕婦或有症狀者尤其應進行鉛水準抽血檢測。

根據美國疾病控制與預防中心(CDC )，飲用水中最常見的鉛來源是鉛管、水龍頭和管道裝置。1986年以前生產的家用管道裝置、焊料和管件也可能含鉛。

鉛是一種有毒金屬，在環境中持續存在，可隨著時間在人體內積累，風險因個人、水的化學條件和消耗量而異。嬰兒如果飲用遭鉛污染的水所沖泡的奶粉，可能風險更高。用含鉛的水沐浴應該是安全的，因為皮膚不吸收水中的鉛。

如果民眾擔心水中鉛含量，或想將接觸鉛的可能性降到最低，CDC建議：

•使用經過獨立測試機構認證的過濾器，過濾所有供飲用或烹飪的水。

•飲用或烹飪時，只使用從水龍頭流出的冷水。從水龍頭流出的溫水或熱水的含鉛量可能較高，即使煮沸也不會減少水中的鉛含量。