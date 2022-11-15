美東南玉山30年 逾20位前理事長同慶

美東南玉山科技協會理事長尹立伯感謝理事、志工、贊助商，會員及社區朋友多年來的支持。(玉山提供)

美東南玉山科技協會日前在Hilton Atlanta Northeast舉行成立30周年年會，超過20位前理事長們齊聚一堂，這也是因疫情 三年以來，該會首度恢復舉辦實體年會。

過往逾20位美東南玉山科技協會理事長合影。前排右一為創會理事長吳樾，後排右三為現任理事長尹立伯。(記者林昱瑄／攝影)

現任理事長尹立伯說，雖然疫情嚴重衝擊了日常生活，但危機也刺激了創新，許多創新獎的創意皆是因疫情衝擊而起。玉山在疫情期間也持續以線上虛擬模式辦理講座服務會員，主題涵蓋了人工智能 ，財務科技，以及電動車等先進領域。他感謝30年來為協會努力付出的理事、志工、贊助商，以及會員及社區朋友的支持。

全球玉山科技協會理事長李紀珠也以影片方式祝賀。她說，「三十而立」，相信美東南玉山在過往卓越的基礎下，定會更加成長茁壯。她也期望在近年國際環境丕變下，全球玉山各會區能夠攜手並進，協助台灣科技產業因應挑戰，並掌握未來機會。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，即使在疫情期間，玉山仍舊持續扶植年輕學子，提供機會，例如推出玉山青年獎(Young Achiever Award)以及玉山科技創新競賽(MJIC)等。而玉山近年來對於人工智能(AI)科技的涉獵也顯示了台灣在資訊及通訊科技(ICT)以及半導體對於全球的貢獻。

當天協會也請到了喬州 Georgia Quick Start的臨時副委員長莫瑞(Scott McMurray)，與會說明其所提供的勞動力訓練計畫，以嘉惠新到喬州的外來企業，以及想要擴展規模的本地企業。

當晚，逾20位前理事長齊聚一堂，共同見證該會的成長與傳承。創會理事長吳樾也向大家分享該會自創會初期僅有40位成員，與多方組織合作，日益成長茁壯的過程。他鼓勵在座來賓：「人生沒有多少個30年，如果你懷抱著夢想，就積極實行。失敗了也不要氣餒，可以拍拍肩上的灰塵，重新站起來。」

當天也頒發了2022年的玉山創意競賽得主。首獎由王子函拿下，其提案是開發一種高效能、僅需低電力，可產生高解析能力，提升傳統心電圖效率的轉化器。第二名得主為利用資料分析以及演算法，偵測輪胎的受損程度的Anish Gorantiwar及Utkarsh Gupta拿下。第三名則是由提出虛擬實境(VR)心理諮商系統的李孟謙、許柏凱及Hung John Chiao奪得。

今年度的玉山科技青年獎得主。(玉山提供)

當天也頒發了今年度的玉山科技青年獎，得獎者包括喬一鳴、陳俊邦、王湋喬、吳雨晶、應可心、于恒瑞、楊艾薇、張仲禕、黃恩玓及蔡明婕。

美東南玉山科技協會自1993年在亞特蘭大創立，宗旨為鼓勵科技創業；研究投資及經營問題；加強會員之溝通聯繫、交換商情、掌握商機；提倡技術轉移，科技交流，並積極創造國際合作機會；推廣科技新知，獎勵創新及學習，幫助華人提升競爭優勢。