我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

美東南玉山30年 逾20位前理事長同慶

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
美東南玉山科技協會理事長尹立伯感謝理事、志工、贊助商，會員及社區朋友多年來的支持。(玉山提供)
美東南玉山科技協會理事長尹立伯感謝理事、志工、贊助商，會員及社區朋友多年來的支持。(玉山提供)

美東南玉山科技協會日前在Hilton Atlanta Northeast舉行成立30周年年會，超過20位前理事長們齊聚一堂，這也是因疫情三年以來，該會首度恢復舉辦實體年會。

過往逾20位美東南玉山科技協會理事長合影。前排右一為創會理事長吳樾，後排右三為現...
過往逾20位美東南玉山科技協會理事長合影。前排右一為創會理事長吳樾，後排右三為現任理事長尹立伯。(記者林昱瑄／攝影)

現任理事長尹立伯說，雖然疫情嚴重衝擊了日常生活，但危機也刺激了創新，許多創新獎的創意皆是因疫情衝擊而起。玉山在疫情期間也持續以線上虛擬模式辦理講座服務會員，主題涵蓋了人工智能，財務科技，以及電動車等先進領域。他感謝30年來為協會努力付出的理事、志工、贊助商，以及會員及社區朋友的支持。

全球玉山科技協會理事長李紀珠也以影片方式祝賀。她說，「三十而立」，相信美東南玉山在過往卓越的基礎下，定會更加成長茁壯。她也期望在近年國際環境丕變下，全球玉山各會區能夠攜手並進，協助台灣科技產業因應挑戰，並掌握未來機會。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，即使在疫情期間，玉山仍舊持續扶植年輕學子，提供機會，例如推出玉山青年獎(Young Achiever Award)以及玉山科技創新競賽(MJIC)等。而玉山近年來對於人工智能(AI)科技的涉獵也顯示了台灣在資訊及通訊科技(ICT)以及半導體對於全球的貢獻。

當天協會也請到了喬州Georgia Quick Start的臨時副委員長莫瑞(Scott McMurray)，與會說明其所提供的勞動力訓練計畫，以嘉惠新到喬州的外來企業，以及想要擴展規模的本地企業。

當晚，逾20位前理事長齊聚一堂，共同見證該會的成長與傳承。創會理事長吳樾也向大家分享該會自創會初期僅有40位成員，與多方組織合作，日益成長茁壯的過程。他鼓勵在座來賓：「人生沒有多少個30年，如果你懷抱著夢想，就積極實行。失敗了也不要氣餒，可以拍拍肩上的灰塵，重新站起來。」

當天也頒發了2022年的玉山創意競賽得主。首獎由王子函拿下，其提案是開發一種高效能、僅需低電力，可產生高解析能力，提升傳統心電圖效率的轉化器。第二名得主為利用資料分析以及演算法，偵測輪胎的受損程度的Anish Gorantiwar及Utkarsh Gupta拿下。第三名則是由提出虛擬實境(VR)心理諮商系統的李孟謙、許柏凱及Hung John Chiao奪得。

今年度的玉山科技青年獎得主。(玉山提供)
今年度的玉山科技青年獎得主。(玉山提供)

當天也頒發了今年度的玉山科技青年獎，得獎者包括喬一鳴、陳俊邦、王湋喬、吳雨晶、應可心、于恒瑞、楊艾薇、張仲禕、黃恩玓及蔡明婕。

美東南玉山科技協會自1993年在亞特蘭大創立，宗旨為鼓勵科技創業；研究投資及經營問題；加強會員之溝通聯繫、交換商情、掌握商機；提倡技術轉移，科技交流，並積極創造國際合作機會；推廣科技新知，獎勵創新及學習，幫助華人提升競爭優勢。

疫情 喬州 人工智能

上一則

國民黨美京分部紀念孫中山誕辰 並為同黨候選人造勢

下一則

芝華埠商店大火 1消防員遭割傷

延伸閱讀

乘客持美工刀鬧事 邊疆航空急降亞特蘭大機場

乘客持美工刀鬧事 邊疆航空急降亞特蘭大機場
房貸利率飆升 亞城房租增幅趨緩

房貸利率飆升 亞城房租增幅趨緩
亞特蘭大僑教中心 徵1名行政助理

亞特蘭大僑教中心 徵1名行政助理
砸20億參加大阪世博 「台灣」仍被消失

砸20億參加大阪世博 「台灣」仍被消失
亞特蘭大 名列國際3大超級樞紐機場

亞特蘭大 名列國際3大超級樞紐機場
美東南玉山科技 11/5年會慶30周年

美東南玉山科技 11/5年會慶30周年

熱門新聞

丁邦容教授在她工作的癌症中心前留影。(記者王明心／攝影)

獲選美國國家科學院院士 丁邦容歸功團隊

2022-11-09 02:10
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）

德州女子為了圓謊 殺人奪胎被判死刑

2022-11-10 22:11
休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-14 20:42
40歲的方碧蓮上月遭男友殺害。(家人提供)

芝城華婦方碧蓮遭謀殺 喪葬費無著待援助

2022-11-11 12:12
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

2022-11-13 13:43
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）

哄騙分居孕妻喝水 德州律師被錄下竟在水中加料

2022-11-10 18:53

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已