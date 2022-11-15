Freyr砸26億元 喬州科威塔蓋電池廠 帶來700工作

Freyr喬州電池廠的初步構想圖。(公司網站)

喬治亞州 州政府官員11日宣布，總部位於挪威的清潔科技公司Freyr Battery將投資 25.7億元，在喬州 科威塔郡(Coweta)建立電池生產工廠，將帶來約700個新工作崗位。

該公司將生產鋰電池，可用於固定儲能、電動車和其他應用。

州長坎普(Brian Kemp)表示，Freyr是該州快速增長電池行業的最新投資案，該行業得到了喬州近日火熱的電動車工廠和零件供應商的支持。

Freyr的聯合創始人兼首席執行長詹森(Tom Einar Jenson)表示，該廠是Freyr在美國擴大其鋰電池供應鏈方面又邁出的一大步，該技術目前由中國等國主導。

「在 Freyr，我們致力於與美國的合作夥伴共同實現運輸和能源脫碳的雄心，」詹森表示，「隨著我們與相關者合作推進美國擴張計畫，我們希望進行有意義的投資，刺激創造就業機會並最終在美國發展本地化、脫碳的供應鏈，以加強能源安全和經濟活動。」

該工廠將被稱為Giga America，預計在未來七年內創造723個工作崗位。Freyr表示，喬治亞州和科威塔郡「正在共同為Giga America項目提供強有力的財政激勵措施」，但尚未提供具體細節。喬州經濟發展署則僅表示，「該項目細節目前尚在討論中」。

該廠將位於Bridgeport工業園區，這是位於亞特蘭大西南郊的紐南(Newnan)附近、I-85沿線的一個巨型工業園區。