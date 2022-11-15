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槍枝商擲6000萬 喬州建彈藥廠 將雇600人

亞特蘭大訊
義大利槍枝製造商貝瑞塔(Beretta)將在喬州布萊恩郡(Bryan)投資6000萬元設立工廠，計畫將雇用600人。(公司臉書)
義大利槍枝製造商貝瑞塔(Beretta)將在喬州布萊恩郡(Bryan)投資6000萬元設立工廠，計畫將雇用600人。(公司臉書)

義大利槍枝製造商貝瑞塔(Beretta)將在喬治亞州沿海、沙凡納(Savannah)西北部的布萊恩郡(Bryan)投資6000萬元，設立一家製造和分銷彈藥的工廠，計畫新增600員工。

7月時，貝雷塔以未公開的價格從瑞士政府擁有的軍工企業RUAG，收購了諾瑪公司(Norma Precision)和其他彈藥製造商。其中諾瑪已宣布將總部遷至喬州，並在沙凡納郊區的花園城(Garden City)設立工廠。

諾瑪說，喬州現有的88名員工將因此調動。公司發言人德弗里斯(Rose de Vries) 表示，員工的平均年薪將為5萬7000元。

德弗里斯表示，諾瑪也將從喬州工廠出口彈藥。

諾瑪將獲得喬州的稅收抵免，允許其每年從每份工作可扣抵3500元的州所得稅，五年內最多扣除1050萬元。如果諾瑪的所得稅不到這個數目，它將能夠從工人支付的州所得稅中收回剩餘的抵免額。

布萊恩郡官員也批准了該公司為期10年的房產稅減免。布萊恩郡發展局副局長法夸爾(Justin Farquhar)說，估計總值270萬元，具體數額取決於稅率和房產價值。

這是最新一家遷到喬州的槍枝公司。槍枝製造商雷明頓軍火(Remington Firearms)去年宣布將從紐約搬到喬州拉格蘭奇市(LaGrange)，投資1億元建設工廠和研究機構，並在五年內雇用856名員工。

槍枝和彈藥製造商已陸續遷離在美國東北部的傳統家園，因該地區居民對槍枝態度變得較為仇視，而南部和西部州對槍枝的仇視則較弱。

貝雷塔的官員表示，他們正在努力擴張諾瑪在美的銷售和品牌。家族企業貝雷塔控股公司(Beretta Holding)董事長兼總經理Pietro Gusalli Beretta表示，總部在瑞典的諾瑪已在美國製造彈藥12年。(林淑真)

喬州 投資 義大利

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