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房貸利率飆升 亞城房租增幅趨緩

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞城都會區的租金在2021年和2022年初猛增，但現在已經趨於平穩。(美聯社)
亞城都會區的租金在2021年和2022年初猛增，但現在已經趨於平穩。(美聯社)

由於不斷飆升的房貸利率使購屋者每月負擔變得更重，在亞特蘭大，租房已成為一種越來越實惠的選擇，在此同時，亞城的租金增幅也漸趨平緩。

亞城都會區的租金在2021年和2022年初猛增，但現在已經和緩下來。根據全國房屋經紀公司Redfin Corp.10月中的一份報告指出，9月份亞城都會區的租金中位數較去年同期增長了3%。

其9月份的租金中位數為2084元，比8月份2090元略有下降。

9月亞城的房租中位數高於全美中位數2002元。然而，其租金上漲速度則較低。全美9月的租金中位數較去年同期增長了9%。

同時，由於美聯儲正對抗猖獗的通貨膨脹，房貸利率飆升，抑制了購房需求，幾乎摧毀了重新貸款(refinancing)市場。

根據抵押貸款分析和數據提供商Black Knight的數據，2021年9月，亞特蘭大都會區30年期固定利率房貸平均為3.07%。一年後，平均利率翻了近一倍，升至6.05%。

根據Redfin的估計，在9月份以10%的首付額購買亞城都會區中等價位的購房者，每月需支付3070元的房貸，此金額包括房產稅、房主保險和房貸保險。

Redfin副首席經濟學家Taylor Marr在報告中指出，亞城租金正趨於平穩，主要因為經濟的不確定性「結束了2020年和2021年的疫情搬家狂潮」，當時因為大量公司採取遠端工作，激發了一波美國民眾的搬家潮。

另一個因素是出租物業的供應增加，而亞特蘭大一直是公寓建設的熱門地區。

隨著美聯儲持續對抗通膨，房貸利率上升可能會持續到明年。Marr表示，未來租金降溫的趨勢將繼續下去，「我們預計到2023年房租增長將進一步放緩，而且屆時也有更多的出租物業進入市場。」

租金 利率 亞特蘭大

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