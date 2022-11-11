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疫情使學習落後…喬州公校學生閱讀成績跌幅明顯

記者閻尚恩／亞特蘭大報導

喬治亞州教育部門在今年恢復了因疫情停辦兩年、測驗3年級到8年級生的里程碑州考(Georgia Milestones)，結果顯示亞特蘭大公校(APS)在英語學科上僅31%達到熟練水平，低於2019年的37%；喬州整體公校僅38%達到熟練水平，低於2019年44%。

亞城公校發現，疫情期間的貧困家庭以及資源稀缺地區，學習落後情形特別嚴重。因此，亞城公校公布學科重建計畫(Academic Recovery Plan)，為期3年，主要包括延長上課時數，暑假小學與中學生全日加課，以補強資源平等教育機會。

在恢復里程碑考試之前，喬州公校督學伍茲(Richard Woods)去函聯邦教育部，稱疫情影響學生缺課、減少時數、影響教學；據此，聯邦教育部核准喬州請求，以寬鬆標準取代常態標準，測驗喬州學生學習成績。但結果喬州學測成績退步幅度，仍與全美退步額度相近。

根據National Assessment of Educational Programs(NAEP)公布全美成績，2022年4年級閱讀能力退步5個百分點，是自1990年以來最大跌幅。

根據非營利組織「喬州開卷」(Get Georgia Reading)疫情前的統計表示，3年級閱讀未達水平的孩子，從高中輟學的機率會較其他孩子增加四倍，而輟學生預估將喪失26萬元的收入和生產力。

因此，喬州政府部門與多個民間組織積極提高學習成效，整合資源。按照學科重建計畫。未來三年，喬州教育部門計畫在小學加課30分鐘，中學一周四天每天加時45分鐘，高中一周四天每天加時90分鐘，並蒐集證據、分析研判改善成果。

民間許多組織則利用科技、加強內容、利用網路突破地理與時間限制，媒合高中生與年幼學生，提高閱讀降低文盲。例如，喬州華裔所創辦的「前言」(Preface)計畫，與在谷內郡(Gwinnett)的一小學試辦合作，結果有85.7%的學生在年末成績達到標準或超標。

喬州 教育部 公校

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