汽車零件供應商Joon Georgia喬州設廠 將聘630員工

喬治亞州政府官員日前宣布，汽車 零件製造商Joon Georgia將投資3.17億，在該州東南部、現代車廠以西約30哩處的布洛克郡(Bulloch)開設工廠生產電動車 零件，以供應現代汽車新建的電動車廠需求，新工廠預計雇用630名工人。

州長坎普(Brian Kemp)表示，Joon Georgia是未來喬州 布萊恩郡(Bryan)現代車廠眾多供應商中的「第一家」工廠。現代計畫工廠將在2025年開始運作，每年估計可生產多達30萬輛電動車。

Joon Georgia是Ajin USA的子公司，主要是為現代汽車工廠提供零件。它已經在阿拉巴馬州庫塞塔(Cusseta)附近開設一座工廠，該廠為現代在阿州蒙哥馬利(Montgomery)的工廠以及起亞(Kia)在喬州西點(West Point)的汽車廠生產零件。

坎普的辦公室表示，現代電動車廠附近的Joon Georgia工廠預計將於2024年年中在斯泰茨伯勒(Statesboro)附近開始營運。

喬州經濟發展署署長威爾遜(Pat Wilson)說：「Joon Georgia的投資案，是我們推動喬州汽車行業走向未來的里程碑。」

喬州州府和地方官員以價值18億元的稅收減免和激勵措施吸引現代汽車設廠，也使其成為該州最大的經濟發展交易案。

威爾遜和其他州官員認為，這是項值得的投資。除了現代將雇用8100名工人外，供應商預計還將在該州創造數千個額外的工作機會。