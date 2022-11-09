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期中選舉登場 北卡劉廣亞得票率大幅領先

記者王明心／北卡羅來納州報導
競選北卡州眾議員的劉廣亞。(競選網站)
競選北卡州眾議員的劉廣亞。(競選網站)

北卡期中選舉8日舉行。此次選舉選民投票踴躍，該州已有超過200萬選民以郵寄選票和提前投票方式投下一票。而截至8日晚間11時為止，角逐北卡州眾議員的劉廣亞以67.66%的得票率領先對手，極有可能成為第一位華人州眾議員。

劉廣亞現為凱瑞市(Cary)市議員，她在2019年競選該市議員，得到華人大力支持，成為該市第一位有色女性議員。這次她挑戰州議員，不只華人支持，更獲得所屬民主黨官員站台，其助選會上，包括州務卿、國會議員、州議員、市長、市議員等均到場支持。

劉廣亞說，她要感謝對手法爾松(Gerald Falzon)以正面態度積極競選。他們兩人在競選活動開始前曾一起共進午餐，這周也會再約相聚。她說這種在想法和資訊上競爭，而非人身攻擊，是最好的參政模式。她也感謝家人持續支持。

她也對凱瑞市議會同事的友誼、建議和指導表達感謝，如果勝選，她將帶著這個經驗到州議會，會永遠記得即使意見並不總是一致，仍要以謙卑和尊重的態度建立共識和合作。她感謝所有支持她競選的官員。

另外，辛苦的志工在過去幾年裡，為她和競選活動所做的一切，讓她銘記在心，包括上次競選前後敲了4000戶的門，這次又跟著她向5000戶選民家庭敲門拜訪。另外還有捐款、豎立競選牌子、組織見面會、給選民發短信、招呼選民等。

劉廣亞說，雖然選票上印的是她的名字，但如果沒有這些人的支持，她沒有勇氣參選。她也向投給她的選民致謝，表示一定會盡力服務。

她說，競選公職是因為她覺得亞裔有「代表」很重要。她希望亞裔下一代看到有一個長得像他們的人在政府任職，且有能力領導社區。

華人 亞裔 眾議員

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