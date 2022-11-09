北卡台灣菁英協會年會 分享專業及職場忠告

北卡台灣菁英協會部分年會參加者合影。(NCT-PASS提供)

去年成立的北卡 台灣菁英協會(NCT-PASS)日前舉行第二屆年會，邀請今年剛當選美國國家科學院(NAS)院士的北卡大學教授丁邦容擔任主講講員，講解她在微生物和免疫學領域的研究，也提供在座者職場忠告。

美國國家科學院(NAS)院士丁邦容擔任年會主題講員。(記者王明心／攝影)

當天參加者包括學者、專業人士、研究生、博士後研究員、訪問學者等。會長杜克生物統計教授李怡如表示該會主旨是為來自台灣的研究生、博士後和訪問學者提供職業指導和資源，提高其知識和技能，促進三角地區的台灣學者和專業人士間的學術互動，一年來曾舉辦求職工作坊和由三位教授主講的人文講座。

(左起順時針)會長李怡如教授和台北經文處科技組組長楊琇雅開幕致詞，董事會主席林逢章教授閉幕結語。. (記者王明心／攝影)

遠道自華府而來的駐美台北經文處科技組組長楊琇雅盛讚三角地區具備卓越學術環境和豐沛研究能量，國科會贊助此次年會，希望藉NCTPASS此平台，讓學者和專家交流分享，推動跨領域合作，培育年輕人才，進而促進台美合作。

丁邦容解說先天免疫受體和其對疾病及生物學的廣泛影響，同時也就多年擔任主管的經驗，指出小時候被教導要安靜聽話，但美國學術界和職場上欣賞勇於發言的人，鼓勵在座年輕人不要膽怯，勇敢說出心裡想法，練習表達能力，用樂觀態度面對挑戰，學習在思路和生活上有條理，工作上有創見，能洞察大局。

專業人士(左上起順時針)姚宏昌博士、蘇暹戎博士、洪聖哲醫師、黃裕欽醫師提供他們專業領域的知識。. (記者王明心／攝影)

當天還有數位學者分享專業領域。美國國家衛生研究院(NIH)資深研究員姚宏昌博士從科學研究解釋同性戀和變性者常是先天生理因素造成，不是己身選擇，一般大眾因欠缺知識而常對他們有誤解。半導體設計公司資深經理蘇暹戎博士說明半導體產業正經歷快速轉型，從底層製程、中層電路設計，到上層封裝整合，都有許多基礎創新。

北卡大學教堂山分校放射科醫師洪聖哲從專業角度科普X光、電腦斷層(CT)、磁陣造影(MRI)、正子造影(PET)、超音波的優缺點，選擇健保項目的原則，解釋12種主要癌症 和心臟疾病的篩檢，幫助大家找出最適合自己的健檢組合。

杜克大學肺部過敏 科醫師黃裕欽說明室內空氣污染可從抽煙，燒香、點蠟燭、建材和家具材料、室內燒柴、氡氣、清潔用品等而來，黴菌、塵蟎、動物皮屑、蟑螂、花粉等則是室內最常見過敏源，解釋這些污染對健康影響，提醒大家要留心控制來源、改善通風、使用帶有HEPA過濾器的空氣淨化器等。

北卡台灣菁英協會提供與會者台式排骨便當、波霸奶茶、紅豆糕、蘿蔔泡菜。(記者王明心／攝影)

四位博士生和博士後也發表他們的研究成果，包括徐瀚倫解釋人工智能在動態與安全系統的應用、吳柏諺說明迷走神經刺激對成人術後疼痛行為的影響、齊如冰談高溫對對生殖能力的影響、蘇怡瑄比較新輔助治療的效果，

董事會主席北卡大學林逢章教授感謝所有與會者和工作人員，希望大家廣邀台灣學者和專業人士加入陣容。