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侯毅聰 MTNA阿拉巴馬州音樂比賽7次奪冠

記者王宇平／阿拉巴馬州報導
甫獲美國國家音樂教師學會阿拉巴馬州音樂比賽第七次冠軍的侯毅聰。(家人提供)
甫獲美國國家音樂教師學會阿拉巴馬州音樂比賽第七次冠軍的侯毅聰。(家人提供)

阿拉巴馬州蒙哥馬利市資優高中(LAMP)12年級華裔學生侯毅聰(Raymond Hou)，日前獲美國國家音樂教師學會(Music Teachers National Association)阿拉巴馬州音樂比賽冠軍，這也是他第七次拿下該競賽第一名。

他的參賽曲演奏共32分鐘，包括了貝多芬、蕭邦、李斯特、和德布西的作品，受到三位評委認可。

據侯毅聰父親侯建敏教授表示，兒子自5歲開始先後學習鋼琴和小提琴，自2013年以來，共在鋼琴比賽獲獎或入圍77次，其中包括9次國際鋼琴比賽。

2021年侯毅聰獲選擔任「蒙哥馬利青年交響樂團」(Montgomery Youth Orchestra)首席小提琴手，參與每年在該市戴維斯劇院(Davis Theater)定期演出的交響樂音樂會。今年6月，他還應邀在紐約卡耐基音樂廳表演鋼琴獨奏兩次和小提琴獨奏一次，頗獲好評。

課餘時間，侯毅聰經常參與當地社區活動，多次在「阿拉巴馬中區華人協會」以及蒙市老人社區演出。他在校喜歡數學、游泳、和電腦遊戲，未來希望在大學中繼續學習音樂專業和電腦工程。

阿拉巴馬州 交響樂 入圍

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