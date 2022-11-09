侯毅聰 MTNA阿拉巴馬州音樂比賽7次奪冠
阿拉巴馬州蒙哥馬利市資優高中(LAMP)12年級華裔學生侯毅聰(Raymond Hou)，日前獲美國國家音樂教師學會(Music Teachers National Association)阿拉巴馬州音樂比賽冠軍，這也是他第七次拿下該競賽第一名。
他的參賽曲演奏共32分鐘，包括了貝多芬、蕭邦、李斯特、和德布西的作品，受到三位評委認可。
據侯毅聰父親侯建敏教授表示，兒子自5歲開始先後學習鋼琴和小提琴，自2013年以來，共在鋼琴比賽獲獎或入圍77次，其中包括9次國際鋼琴比賽。
2021年侯毅聰獲選擔任「蒙哥馬利青年交響樂團」(Montgomery Youth Orchestra)首席小提琴手，參與每年在該市戴維斯劇院(Davis Theater)定期演出的交響樂音樂會。今年6月，他還應邀在紐約卡耐基音樂廳表演鋼琴獨奏兩次和小提琴獨奏一次，頗獲好評。
課餘時間，侯毅聰經常參與當地社區活動，多次在「阿拉巴馬中區華人協會」以及蒙市老人社區演出。他在校喜歡數學、游泳、和電腦遊戲，未來希望在大學中繼續學習音樂專業和電腦工程。
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