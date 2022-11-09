獲選美國國家科學院院士 丁邦容歸功團隊

丁邦容教授在她工作的癌症中心前留影。(記者王明心／攝影)

北卡 大學微生物和免疫學教授丁邦容今年當選美國國家科學院(National Academy of Sciences, NAS) 院士，研究成就獲高度肯定。她也是中華民國中央科學研究院院士，謙稱如果在研究工作上有成就，要歸因於實驗室團隊的貢獻和「做自己有興趣的事」。

她出生在台灣外交官家庭，自小跟著父母遷徙於不同國家。在菲律賓念完高中，準備前往伊利諾州立大學就讀時，在英國文學和生物科系之間難以選擇。兩者是截然不同的領域，但「兩個我都有興趣」。後來爸爸幫忙做了決定，選擇生物，讀了之後，「果然很有趣」。

雖然學校提供獎學金，她還是利用課餘到餐廳端盤子、洗碗，並擔任學生課業輔導員。這些工作經驗讓她想到出路問題，毅然從生物系轉到也有興趣的醫技系，希望能實際獲得一技之長。就在大四實習輪調中，她對微生物和免疫學產生濃厚興趣，即使已順利拿到醫技執照，仍決定到西北大學直攻博士，以「如何控制白細胞的抗原」研究獲得微生物和免疫學博士學位。

興趣使她對研究工作孜孜不倦，成果屢獲國際肯定，是第一位擔任美國免疫學協會(American Association of Immunologists)主席的有色人種女性，現為北卡大學萊因伯格綜合癌症 中心(Lineberger Comprehensive Cancer Center)成員、臨床轉化免疫學研究中心主任，獲該校終身成就導師獎。她還是多家專業雜誌的編委會成員，包括「免疫雜誌」(Immunity) 和「免疫學年度評論」(Annual Review of Immunology)。

她因致力於人類自身免疫性疾病、神經炎症、微生物組、癌症、生物治療和感染等相關研究而當選院士。當選名單公布時，她正在杜克大學演講，毫不知情，會後看到100多封祝賀電郵，才知自己當選。她說她只單純想把熱愛的科學研究和實驗做好、當個盡責的好導師，並把團隊帶好。對她來說，能成為院士是榮譽也是服務，很高興自己的熱情所在能幫助美國制定科學政策。

美國國家科學院於1863年依國會憲章與林肯總統簽署生效而設立，為一非營利的學術機構，負責就與科學技術有關的問題向國家提供獨立、客觀的建議，但不從政府獲取任何報酬。科學家由他們的同行推選為NAS成員，以表彰其研究方面的傑出貢獻。該院目前共有2512名院士、517名外籍院士，約有500名現任和已故的成員曾得過諾貝爾獎 。