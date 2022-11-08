喬州水道有毒化學物數量全美第13 1年排放逾500萬磅

根據Environment Georgia發布的一份新報告指出，工業設施在2020年向喬治亞州水道排放了超過500萬磅的有毒化學物質，此數量中，在全美排名第13位。

報告指稱，喬州 也是與癌症 及發育和生殖健康風險相關的化學物質污染負荷量，最高的10個州之一。

「污染者經常將河川當作開放的下水道，沒有考慮任何後果，」該組織的公衛倡導者杜納斯(Jennifer Duenas)說。該州水道中的一些污染物來自傳統來源，例如河川徑流和工廠廢水。

杜納斯說，微塑料和PFAS(多氟烷基物質)等難以分解的塑膠顆粒，也是河流和湖泊中的一個嚴重汙染問題。在2020年，聯邦環境保護署(EPA)首先要求公司報告PFAS數據，人們普遍對這些污染物所知甚少。

旨在普及公眾科學知識的Science for Georgia執行董事夏爾馬(Amy Sharma)說，這些化學物質難以追蹤和監管，因為它們存在於各類常見消費品中。

「我們需要升級對於科學的定義和法律限制，才能確實反映現況」夏爾馬說，「我們需要在問責、執法和基礎設施上加倍努力。」

例如，喬州羅馬市(Rome)和其他城市已提起訴訟，向當地河流的污染尋求賠償。

為應對汙染，羅馬市正斥資9940萬元，對其原水進水過濾設施進行「反滲透」(reverse osmosis)處理。該市實施了多年來的第一階段客戶用水費率調漲，藉此幫助支付升級費用。

與此同時，羅馬市已將其主要的原水取水泵，從Oostanaula河改到Etowah河。

2021年，Conasauga-Oostanaula河流系統被喬州水聯盟(Georgia Water Coalition)名列為該州「十幾個髒水」(Dirty Dozen)之一。

夏爾馬說，50年前生效的的聯邦《清潔水法》(Clean Water Act)具有里程碑意義，幫助改善全美的飲水健康。該法案產生了廣泛影響，從確保清潔飲用水到限制工業污染者。

杜納斯說，儘管聯邦法規很重要，但州亦可制定政策，採取措施維護水道清潔。

「在州層級，議員們可訂定政策和立法，減少工業製造系統中一部分產生的PFAS數量，也可修改許可證資格，以加強保護水道清潔。」

喬州眾議員 奧利弗(Mary Margaret Oliver)表示，該州已就農業廢棄物發放許可證。議員們目前也正努力在Ocmulgee河流域周圍建立喬州的第一個國家公園，而清潔的水域對於這項工程至關重要。