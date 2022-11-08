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喬州擬按行車里程數 向駕駛收用路費

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州正研擬按照行車里程數向駕駛收取道路工程費用的方式。(GDOT臉書)
喬州正研擬按照行車里程數向駕駛收取道路工程費用的方式。(GDOT臉書)

過去幾十年來，每位喬治亞州民眾在加油時，需支付每加侖29分的州燃料稅，外加18分的聯邦稅，這筆款項用於支付數十億元的高速公路建設和維護費用。

然而隨著燃油效率提高和電動車比率增加，預計未來幾十年這套方式將不再適用。有鑑於此，過去幾個月間，喬州州議會的交通電氣化聯合研究委員會(Joint Study Committee on the Electrification of Transportation)持續尋求解決此問題的方法。

其中包括「以行車里程數收取用戶費」(mileage-based user fee)，這也意味著駕駛人行駛越多里程數，所需支付的金額就越高。

這方法聽來簡單，但執行上有許多複雜性。例如誰來收集里程數據？駕駛者將如何支付？較重的車輛如過路費較高的半卡車(semi-trucks)，是否應支付與房車相同的費率？政府將如何確保每個人都支付其公平份額？又如何向使用喬州道路的外州駕駛收費？將如何保護駕駛者的隱私？

這些都是該委員會一直在討論的問題。喬州交通署(GDOT)明年將要求一些駕駛者參與自願試點計畫，希望找出上述問題的解決之道。

事實上，大多數州和聯邦政府正研究實施以里程數向用戶收費的方法。

其中，俄勒岡州、猶他州和維吉尼亞州，已經實施了基於車輛行駛里程數的收費方式。預計未來幾年會有更多州加入效仿。

此種方式的最大障礙之一來自駕駛者的抵制。工程公司HNTB的副總裁Kary Witt對委員會說，目前大多數駕駛並未意識到他們每次加油時都在支付道路建設費用，因此也不在意，即使最近幾個月喬州州長坎普(Brian Kemp)暫停了州燃料稅的徵收以對抗通貨膨脹。

但若以里程數收費，將很可能使每次駕駛注意到付稅成本。

Witt建議議員，在實施這樣的計畫前應教育選民為什麼需要按里程收費。「教育駕駛人的重點是，沒有免費的道路，這只是一種不同的支付稅款的方式。」

此方案不會在近期實施，該委員會預計在12月提交一些初步建議。但許多細節尚待未來討論後提出。

喬州 教育 維吉尼亞州

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