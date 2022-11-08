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卡布郡1000多選民未收到郵寄選票 提訴訟盼截止日延期

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
卡布郡當局由於作業疏失，未能寄發1000多張郵寄選票。部分選民已提起訴訟。圖為該郡一處提前投票所的標示。(美聯社)
卡布郡當局由於作業疏失，未能寄發1000多張郵寄選票。部分選民已提起訴訟。圖為該郡一處提前投票所的標示。(美聯社)

由於亞特蘭大郊區卡布郡(Cobb)的選務官員未能及時郵寄出1000多張的郵寄選票，導致部分受影響選民提起訴訟，並尋求緊急解決方案，以便維持自身權益仍可在8日的期中選舉中投票

該郡的選務官員日前承認，未能將1000多張選票郵寄送給提出申請的選民。訴訟書中指出，郡選務主任Janine Eveler在給該郡選舉委員會的一封電郵中寫道，由於工作人員疏失，上個月中有兩天內從未發出或寄送選票。

此舉導致1036名選民從未收到所申請的郵寄選票。喬州選舉數據顯示，其中約有250人在提前投票期間親自投票。但訴訟指出，如果法院不介入，其他許多未收到選票者可能無法投票。

喬州選舉法規定，在選舉日前三周的提前投票期間，官員應在收到選民請求後的三天內發出郵寄選票。選民們可以一直到選舉日當晚7時前寄回或交回選票。

該訴訟旨在要求將選票以隔夜(overnight)的方式，發送給仍需選票的數百名選民，並將其繳交選票的截止日期延長至14日。

喬州選情激烈，部分職位受到全國矚目，包括該州州長選戰緊繃，此外，民主黨聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)和共和黨沃克(Herschel Walker)之間的選舉結果，也將成為哪個黨派控制參議院的關鍵席次。

幾十年來，作為保守派據點的卡布郡近年來快速傾向民主黨，因為亞城郊區十分多元化，且共和黨已失去了許多受過大學教育的白人選民支持。

這起集體訴訟是由美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)和南方貧困法律中心(Southern Poverty Law Center)代表選民提起的。

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